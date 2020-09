Friedersdorf

Die Veranstalter hatten sich erst spät entschieden, sie durchzuziehen – doch am Samstagabend fand dann die Nacht der Pferde auf dem Reitplatz in Friedersdorf statt. „Wir haben uns kurz entschlossen, die Nacht der Pferde nicht ausfallen zu lassen, ein entsprechendes Hygienekonzept aufgestellt und eingereicht“, erzählt Sophie Dietrich vom Reitverein HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow. Sie zeichnete verantwortlich für die Organisation.

Zur Galerie Zum 16. Mal organisierte der Reitverein des HSV Fortuna Friedersdor/Gussow eine Nacht der Pferde auf dem Reitplatz in Friedersdorf

Dass die rund 850 Eintrittskarten, die man nur im Vorverkauf erwerben konnte, schnell ausverkauft waren, zeugte davon, dass die Nacht der Pferde bei den Besuchern eine überaus beliebte Veranstaltung ist. Auch die Mitglieder aus den anderen Abteilungen des HSV und die freiwillige Feuerwehr sagten ihre Bereitschaft zum Helfen ohne Umschweife zu. So gelang es trotz der Kürze der Vorbereitungszeit auch in diesem Jahr eine interessante Mischung aus Sport, Feuer, Vertrauensbeweisen und Eleganz zu präsentieren.

Regionale Vereine mit dabei

Neben „Kristall Experient“ aus Rostock und dem „ Commanchen Stuntteam“ war es gelungen acht regionale Vereine für die Teilnahme zu gewinnen. Die Moderation hatten Sabrina Vitz aus Wildau und René Arndt aus Friedersdorf übernommen. Beide selbst begeisterte Reiter führten sie durch den Abend. Obwohl man schon ein bisschen aufgeregt sei, das erste Mal so eine Veranstaltung zu moderieren, mache es doch großen Spaß den Leuten den Pferdesport nahe zu bringen.

Zur Begrüßung lenkte Birgit Licht die Hochzeitskutsche, die schon 100 Paare in den 7. Himmel begleitet hat über den Platz, in ihr Vizelandrätin Susanne Rieckhof und die beiden Moderatoren. Es sei nicht selbstverständlich, dass zu Corona-Zeiten so eine Veranstaltung stattfindet und dem Veranstalter gebühre Dank für seinen Mut. „Aber wenn alle ein bisschen aufeinander aufpassen, wird es sicher ein wunderbarer Abend“, so die Vizelandrätin zur Begrüßung und damit sollte sie Recht behalten.

16. Nacht der Pferde in Friedersdorf Quelle: Gerlinde Irmscher

Den Auftakt machte die Friesenquadrille vom Reiterhof Spreeidyll in Spreenhagen, gefolgt von den kleinen Reitern vom Kinderbauernhof Gussow, die als Schneewittchen und die sieben Zwerge daher kamen. Der Reitverein Lieberose war zum ersten Mal bei der Nacht der Pferde dabei. So ganz konnte die zehnjährige Fritzi ihre Aufregung nicht verbergen, schlug sich aber dann ganz wacker beim Voltigieren und Mächtigkeitsspringen. Von 99 Luftballons ließen sich Happy Horses aus Briescht bei seiner Darbietung inspirieren und am Ende durften alle Kinder Luftballons in den Nachthimmel steigen lassen.

16. Nacht der Pferde in Friedersdorf Quelle: Gerlinde Irmscher

Rasant ging es beim Commanchen Stuntteam zu, Europas einzigem Frauen Trickriding Team. Dann zeigten Olaf Quinque und Tocher Celina von Kristall Expercience gemeinsam mit Bernhard Brinkmann bei einem Ausschnitt aus dem Schrecktraining und Feuertrainig, dass es möglich ist, dass Pferde auch bei Feuer und unbekannten Geräuschen nicht durchgehen, wenn eine große Partnerschaft zwischen Pferd und Reiter besteht. Und wenn einmal ein Pferd verweigere, dann dürfe es das.

Heiratsantrag auf dem Platz

Zum Schluss wünschte sich Olaf Quinque, dass sich seine langjährige Lebensgefährtin nicht verweigere und auf den Platz kommen möge. Er wolle ihr einmal Danke sagen. Allerdings blieb es nicht dabei: Er fiel vor ihr auf die Knie und aus den Lautsprechern schallte über den ganzen Platz: „Willst Du mich heiraten“. Sie hat unter dem Beifallsturm der Besucher ja gesagt.

Nacht der Pferde in Friedersdorf Quelle: Gerlinde Irmscher

Es war Mitternacht geworden, als der Sieger des legendären Kutschenrennen, das wieder einmal äußerst spannend war gekürt werden konnte. Katrin Ludwig aus Bestensee die im vorigen Jahr den Wanderpokal mit nach Hause nehmen konnte, musste sich Horst Weigand aus Ludwigsfelde geschlagen geben. „Danke nach Bestensee, sie haben mich überzeugt hier mitzufahren und nun so ein Erfolg“ freute er sich.

„Schön, dass die Nacht der Pferde trotz Corona stattfand und auch von den Leuten angenommen wurde. Es war unheimlich fesselnd zu sehen, was man mit Pferden machen kann“, sagte nicht nur Maria Behrmann aus Zernsdorf. Dieses Gefühl hatten wohl alle Besucher.

Von Gerlinde Irmscher