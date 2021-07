Friedersdorf

Am Montag, 12. Juli, mussten gegen 11.30 Uhr die Feuerwehr Storkow so wie die Feuerwehr Spreenhagen zu einem Einsatz ausrücken. Auf der A 12 zwischen den Anschlussstellen Storkow und Friedersdorf kam es in Fahrtrichtung Dreieck Spreeau zu einem Verkehrsunfall. Zwei Lkw waren am Ende eines Staus zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt. Die Fahrbahn musste für längere Zeit gesperrt werden. Die genaue Unfallursache wird nun durch die Polizei ermittelt.

Von MAZonline