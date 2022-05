Friedersdorf

Haargenau heute vor 120 Jahren frisierte Gustav Kappel seinen ersten Kunden. Bereits in fünfter Generation setzt Kerstin Balk die Friedersdorfer Familientradition fort. „Friseur 1902“ hat sie ihren Salon genannt. „Das klingt bodenständig und authentisch.“ Oft wird sie von Kunden auf die namensgebende Jahreszahl angesprochen. Freundlich gibt die Friseurmeisterin dann Auskunft, ohne gleich die ganze Familienchronik abzuspulen.

Helga Schinz befasste sich mit der Geschichte des Geschäfts

Haarklein schrieb die ortsbekannte Hobby-Historikerin Helga Schinz die Geschichte des Geschäftes auf. Im regionalen „Heimatkalender 2012“ steht, wie alles mit Gustav Kappel begann. Der Berliner Friseur erwarb ein an der Hauptstraße 17 gelegenes altes Bauernhaus und ließ auf dessen Grundmauern ein neues Gebäude errichten. Hier betrieb Kappel einen Herrensalon, bis er 1918 starb. Nun führten sein Sohn Walter Kappel und dessen Frau Martha den Laden weiter. Aber der warf nicht genug ab, um die Familie zu ernähren. Deshalb arbeitete Walter Kappel zusätzlich als Friseur in Fürstenwalde. Ha(a)rte Zeiten.

Aus dem Familienalbum von Kerstin Balk: Großvater Adolf Herzfeld schneidet einem kleinen Jungen die Haare. Quelle: privat

Trotzdem wurde auch Walter Kappels Tochter Erna Friseurin. „Da gibt es eine schöne Liebesgeschichte über meine Großeltern Erna und Adolf Herzfeld“, sagt Kerstin Balk. „Großvater war auf der Walz von Köppern bei Frankfurt am Main nach Breslau.“ Hier wollte er eigentlich seine Mutter besuchen. Doch schon in Friedersdorf war die Walz vorbei. Adolf Herzfeld verliebte sich in Erna Kappel. Verheiratet übernahmen beide 1945 das Geschäft. Seitdem werden auch Damen frisiert.

Haarig ging es zu, als Erna und Adolf Herzfeld ihren Ruhestand ankündigten. Anfang der 1980er Jahre sollte ihre Tochter Edeltraud die Leitung übernehmen. „Obwohl meine Mutter schon x Jahre im Beruf war, musste sie die neunte und zehnte Klasse nachholen, einen Vorbereitungslehrgang und einen Meisterlehrgang absolvieren“, so Kerstin Balk. Bereits mit 21 Jahren hielt sie ihren Meisterbrief in Händen. Als sich Edeltraud Kaczmarek aus dem Geschäft zurückzog, übernahm ihre Tochter am 1. Januar 2011 den Laden.

Kerstin Balk und ihr Team kreierten auch schon eine so genannte Steampunk-Hochsteckfrisur

„Haar la carte“ werden Waschen, Schneiden, Legen und Föhnen angeboten. „Neben den gewöhnlichen Friseurdienstleistungen erfüllen wir auch sehr gerne ausgefallene Wünsche“, sagt Kerstin Balk. So auch den einer Kundin, die eine Hochzeitsfrisur im Steampunk-Look – mit hochgesteckten und mit Zahnrädern verzierte Haare – haben wollte.

Haarsträubend war der Wunsch eines älteren Mannes. „Der Kunde hatte schüttere Haare und wollte aber so aussehen wie Heino.“ Um diesem Wunsch zu entsprechen, hätten die Haare des Herren blondiert werden müssen. „Danach wären sie wahrscheinlich ausgefallen.“ Also wurde der Wunsch abgelehnt. „Er ist dann auch nie wieder zu uns gekommen.“ Andere Kunden hingegen sind dem Geschäft schon seit vier Jahrzehnten treu. Sogar aus München und von der Ostsee reisen gebürtige Friedersdorfer an, um sich von ihr den Kopf waschen und die Haare hübsch machen zu lassen.

Chefin hofft, dass eine der Mitarbeiterinnen den Friedersdorfer Betrieb irgendwann fortführt

Haarscharf denkt die Chefin schon heute an die Zukunft. Luise Mellentin (21) aus Zeesen und die Zernsdorferin Kerstin Krause (35) komplettieren das schnittige Frauen-Trio. „Irgendwie habe ich die leise Hoffnung, dass eine meiner Mitarbeiterinnen das Geschäft übernimmt“, so die 56-jährige Kerstin Balk. „Eine sechste Generation wird es nicht geben, denn meine Tochter hat einen anderen Beruf ergriffen.“ Jennifer Balk arbeitet als Gymnasiallehrerin in Berlin. Trotzdem ist sie im Salon ihrer Mutter stets präsent. Ein großes Porträtfoto der Tochter ziert das Schaufenster des letzten Friedersdorfer Friseurladens.

