Friedersdorf

Normalerweise haben Christian Lück und sein Team von der „Alten Mühle“ in Friedersdorf in der Vorweihnachtszeit alle Hände voll zu tun. Ihr Restaurant brummt im Dezember, die Tische sind oft ausgebucht und die Köche müssen rund um die Uhr wirbeln, um die Gäste zu verköstigen. Aber aktuell herrscht Lockdown, die Tür der „Alten Mühle“ bleibt zu, und in der Küche ist es die meiste Zeit dunkel.

Nun hatten die Gebrüder Lück, das sind Bäckermeister Michael, der bei der Bäckerei Wahl für die Backstube verantwortlich ist, und Christian, Chef der „Alten Mühle“ eine Idee. Warum nicht etwas zubereiten, was sich Interessierte zum Festtagsmahl mit nach Hause holen und dort mit wenigen Handgriffen zubereiten können? Und was wäre da besser geeignet als Semmelknödel? Die passen zu Gänse-, Enten- oder Sauerbraten und sind eine beliebte Beilage, gerade zu Weihnachten.

Knödel für den Koch eine Königsdisziplin

Und ein bisschen Arbeit machen sie ja auch: Schrippen vom Vortag müssen in ein mal ein Zentimeter kleine Würfel geschnitten werden, darüber kommt lauwarme Milch, beides wird zu einem fluffigen Teig vermengt. In Butter glasig geschwitzte Zwiebeln, Ei und Gewürze werden untergehoben, und das Ganze wird bei Dampf gegart.

„Damit der Semmelknödel auch so richtig lecker wird, kommt es auf das richtige Mengenverhältnis an“, erklärt Christian Lück. Für einen Koch sei es eine Königsdisziplin, aus Semmeln oder Schrippen Semmelknödel herzustellen.

Zuhause kurz in Butter anbraten

Die Idee, sie für zuhause anzubieten, hat eine Vorgeschichte. Als im Sommer Anett Wahl, Geschäftsführerin der Bäckerei und Konditorei Wahl in der Friedersdorfer Mühle Semmelknödel probierte, war sie begeistert. Sie schlug vor, die Knödel um die Weihnachtszeit zum Verkauf anzubieten – in Kooperation zwischen der Mühle und der Backstube. Allerdings bremste Christian Lück den Vorschlag damals erst einmal aus. Zu viel sei in dieser Zeit zu tun, warf er ein. Da reiche die Zeit nicht für solche Zusatzangebote.

Doch dann kam Corona, und Christian Lück kann sich über Zeitmangel nicht mehr beklagen. Die Brüder erarbeiteten deshalb ein Konzept, und Christian Lück steht nun in seiner Küche, um Knödel zum Mitnehmen zuzubereiten und sie in 400-Gramm-Packungen einzuschweißen. Sie müssen dann nur noch kurz in Butter angebraten werden.

Christian Lück (r.) macht Semmelknödel aus Wahl Schrippen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Die „ Semmelknödel von Bäcker Wahls Schrippen“ sind eine Alternative zu Fertigprodukten, sagt Christian Lück. Hergestellt aus regionale Produkten wie Schrippen aus Bestensee, Eier von Landkost-Ei und in Handarbeit zubereitet in der Friedersdorfer Mühle. „Gerade in der jetzigen Situation ist es wichtig, dass die regionale Firmen zusammenhalten“, sagt Michael Lück und verrät auch, dass Semmelknödel mit zu den Lieblingsspeisen der Brüder gehören. Sie wollen den Genuss gerne mit anderen teilen.

Und wie kommt man zu den Semmelknödeln? Entweder man kauft sie in den Filialen der Bäckerei oder man holt sie sich direkt in der „Alten Mühle“ ab. Die hat freitags von 16 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet, allerdings nur zum Außer Haus-Verkauf.

Von Gerlinde Irmscher