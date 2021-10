Friedersdorfer Ortsfeuerwehr: Jährlich rund einhundert Mal im Einsatz

Friedersdorf

Kein Feuerwehrmann vergisst seinen ersten Toten, den er nach Unfällen oder Bränden bergen musste. Davon ist der Friedersdorfer Ortswehrführer Ronny Teßmann überzeugt. Bei ihm war es vor über 30 Jahren ein Wartburg-Fahrer, Mitte 30, der sich am Dreieck Spreeau überschlagen hat.

Umso mehr atmete der gelernte Tischler auf, als er im Juni dieses Jahres noch bei Anfahrt zum Flugplatz hörte, dass die beiden Insassen des abgestürzten Segelflugzeugs zwar schwer verletzt sind, aber überlebt haben. Als der Notruf eintraf, waren einige Kameraden gerade bei einer Schulung von Führungskräften des Landkreises. Acht Minuten später traf er mit seinen Feuerwehrleuten vor Ort ein. „Die Verletzten schrien vor Schmerz. Mit das Schlimmste aber war, dass 15 Flugschüler dies alles mit ansehen mussten. Sie waren völlig traumatisiert“, erinnert sich die Friedersdorfer Jugendwartin Katja Schulz.

Einsatz der Friedersdorfer Ortswehr nach dem Absturz eines Segelflugzeugs mit zwei Schwerverletzten im Juni dieses Jahres. Quelle: Franziska Mohr

Einsätze wie diese stecken die ehrenamtlichen Feuerwehrleute, die sonst als Maurer, Lagerarbeiter, Steuerfachangestellte oder Kraftfahrer tätig sind, nicht problemlos weg. Da bedarf es einer guten Truppe, in der offene Gespräche möglich sind, um dies alles zu verarbeiten. Und genau die hat er, wie Ronny Teßmann sagt. Ansonsten wären die jährlich etwa 100 Einsätze der Friedersdorfer Ortswehr, die auch die drei Autobahnabschnitte von der Friedersdorfer Anschlussstelle bis Storkow, bis Freienbrink sowie bis nach Niederlehme absichert, kaum möglich. Die Palette der Einsätze ist dabei so vielfältig wie das Leben. Sie erstreckt sich von Verkehrsunfällen über Wald- und Wohnungsbrände bis zum Beseitigen von Sturmschäden sowie einer vermeintlich einfachen Tragehilfe. „Aber auch da schauen einen Menschen, die wir hier im Dorf gut kennen, manchmal so verzweifelt an, dass es einen durch Mark und Knochen geht“, sagt der Fünfzigjährige.

Friedersdorfer Feuerwehr in der Übersicht Gründung: 1901 Mitglieder: 42 Aktive (fünf Frauen/37 Männer) Jugendfeuerwehr: 24 Mitglieder (acht Mädchen/16 Jungen) Kidsfeuerwehr: 21 Einsatztechnik: insgesamt sechs Fahrzeuge, darunter ein Mannschaftstransportwagen (MTF), ein Einsatzleitwagen (ELW 1), ein Löschgruppenfahrzeug (LF (8/6), ein Tanklöschfahrzeug (TLF 20/45), ein Rüstwagen (RW 1) und ein Universal Terrain Vehicle (UTV) Stützpunktfeuerwehr mit den Ortswehren Bindow, Dolgenbrodt, Wolzig Alters- und Ehrenabteilung: drei Mitglieder Feuerwehrverein: 30 Mitglieder (sechs Frauen/24 Männer)

Als technische Unterstützung stehen den 42 aktiven Feuerwehrleuten derzeit sechs Fahrzeuge vom Einsatzleitwagen bis zum Tanklöschfahrzeug zur Verfügung, wobei die Flotte erst jüngst vom Landkreis durch ein Universal Terrain Vehicle (UTV) verstärkt wurde. Letzteres dient vor allem zum Erkunden von unwegsamem Gelände und hat sich beim elftägigen Einsatz der Heidesseer Feuerwehrleute jetzt im Ahrtal schon bestens bewährt.

„Wenn wir über unsere Ausrüstung jammern, geschieht dies auf hohem Niveau“, sagt der Wehrleiter. Dennoch hofft er, dass „sein“ 25 Jahre alter LF 8/6 im Frühjahr 2022 durch ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 20) ersetzt wird, das immerhin etwa eine stolze halbe Million Euro kostet. Auch der von 1992 stammende Rüstwagen ist in die Jahre gekommen, wird von den Kameraden aber zum Auseinanderziehen von Fahrzeugen oder aber wie jüngst zum Absichern eines LKW, der in den Oder-Spree-Kanal zu kippen, drohte, häufig gebraucht. Ob die Gemeinde Heidesee auch diese Gelder 2024 lockermachen kann, wissen die Feuerwehrleute nicht. Aber sie hoffen es, wohlwissend, dass die Heidesseer Feuerwehr nur als Team funktioniert und auch alle anderen Ortswehren in der Gemeinde Unterstützung benötigen.

Im Unterschied zu vielen anderen Wehren halten sich die Nachwuchssorgen der Friedersdorfer in Grenzen. Ein Grund dafür ist ihre gute Jugendarbeit, die bei ihnen schon bei den „Löschwürmern“ beginnt. Hier üben sich an jedem zweiten Sonnabendvormittag im Monat schon Mädchen und Jungen ab sechs Jahren an der Spritze. „Wir haben das Glück, dass uns trotz Studium und Ausbildung im Schnitt zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr auch als Erwachsene erhalten bleiben“, sagt Teßmann. So kommen von den insgesamt 42 aktiven Kameraden aktuell 16 direkt aus den eigenen Reihen der Jugendwehr.

Auch über die Einsatzbereitschaft seiner Truppe an Werktagen kann der Ortswehrführer nicht klagen. Allein sechs Feuerwehrleute sind im Bauhof der Gemeinde beschäftigt, weitere sechs arbeiten direkt im Ort und zudem kommen noch einige Schichtarbeiter, sodass Tag und Nacht eine gute Ausrückestärke gewährleistet ist. „Auch die Freistellung durch die Arbeitgeber funktioniert“, stellt Ronny Teßmann dankbar fest. Zumal alle Feuerwehrleute über eine spezielle App verfügen, die sofort anzeigt, wie viele Kräfte zur Verfügung stehen. Je nach Schwere des Einsatzes entscheidet dann jeder Feuerwehrmann selbst, ob er sofort zum Gerätehaus eilen muss oder gegebenenfalls auch seine Arbeit im Job fortsetzen kann. Ein Prinzip, dass sich nach Angaben der Wehrleitung, bisher hervorragend bewährt hat.

