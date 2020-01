Friedrichbauhof wird 160 Jahre alt

Gussow

Im Amtsblatt der Regierung in Potsdam wird 1860 erstmals Friedrichsbauhof erwähnt. Am Ufer der Dahme, in der Feldmark von Gussow, zwischen Dolgenbrodt und Prieros gelegen, hat sich ein Schiffsbauer niedergelassen. In einem Wohn- und zwei Wirtschaftsgebäuden geht er seinem Handwerk nach. Friedrich Bauer und sein Bauhof für Schiffe werden die Namensgeber der Kolonie. Am 23. Januar 1860 beschließt die „Abtheilung des Innern“, der Königlichen Regierung zu Potsdam und der Stadt Berlin die Ortsbenennung Friedrichsbauhof.

41 Einwohner im Jahr 1925

Werden 1858 noch zwei Einwohner in der Kolonie registriert, höchstwahrscheinlich Friedrich Bauer und seine Frau, so leben 1925 bereits 41 Menschen an diesem Ort, der seit seiner Gründung mit den Geschicken des „Hauptdorfes“ Gussow verbunden ist. Friedrichsbauhof ist daher kein Teil von Prieros, wie noch immer einige Prieroser meinen. Bei seiner Gründung an der Ostgrenze des Kreises Teltow gelegen, fällt der Ort 1952 in den Kreis Königs Wusterhausen, um seit 1993 zum Landkreis Dahme-Spreewald zu gehören.

Die Lage an der Dahme, zwischen Dolgensee und Langer See, ist nicht nur dem Schiffsbau zuträglich. Sie ist auch reizvoll für den sich in dieser Zeit entwickelnden Fremdenverkehr. Viele Städter wollen am Sonntag ins Grüne, der „Vorgarten der Berliner“ wird geboren, auch in Friedrichsbauhof. 1903 beginnt die Familie Hönow mit der Errichtung der Gaststätte „Zum Wasserfreund“. Von Berlin aus wird das Haus im Sommer von Ausflugsschiffen angefahren. Es gibt Gartenkonzerte und andere Veranstaltungen. Ruderboote stehen ebenso bereit, wie Pensionszimmer mit Seeblick. Es ist eine „ gediegene Restauration“, wie es damals heißt.

In den Kampfhandlungen der letzten Kriegstage brennt das Haus 1945 völlig nieder. Nur ein Jahr später beginnt die Familie Hönow mit dem Aufbau eines neuen Hauses unter gleichem Namen. Wieder wird das Haus zu einem beliebten Ausflugsziel der Berliner sowie der Camper und Feriengäste aus der Umgebung. Das Haus wird bis 1997 betrieben, 2006 versteigert und 2016 dem Erdboden gleich gemacht.

Privatfriedhof entstand

Im April 1910 beschließen elf „Besitzer der Kolonie Friedrichsbauhof“ eine Begräbnisordnung für den örtlichen Privatfriedhof. Auf eigenem Land, von königlicher Stelle sanktioniert und über alle Zeiten problemlos betrieben, treten in Folge des neuen Brandenburgischen Friedhofsgesetzes von 2001 erstmals Probleme auf, die immer wieder zu Querelen führen.

Die Eröffnung der imposanten Radwegbrücke über die Dahme ist 2007 ein Höhepunkt, nicht nur für die Radtouristen, die jetzt mühelos von Berlin bis in die Lausitz radeln können, sondern auch für die Menschen aus Friedrichsbauhof und Dolgenbrodt.

Der Dahmeradweg, ein touristisches Highlight Brandenburgs, führt durch Friedrichsbauhof. Ein Transportbetrieb und eine Ausflugsgaststätte sind heutige Wirtschaftsunternehmen. An eine frühere Fährverbindung erinnert das alte Fährhaus am Dolgenbrodter Dahmeufer.

Von hier aus hat man einen schönen Blick auf das, was Friedrichsbauhof heute ausmacht – schicke Wohn- und Ferienhäuser, gelegen im Wald und am Wasser.

Von Georg Schäfer