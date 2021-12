Am Samstag waren Polizisten zu einem Einsatz in Senzig ausgerückt. Zeugen hatten dort in einem Einfamilienhaus leblose Personen gesehen. Die beiden Erwachsenen im Alter von 40 Jahren sowie drei Kinder im Alter von vier, acht und zehn Jahren wiesen Schuss- und Stichverletzungen auf. Auch am Sonntag, dem Tag nach Bekanntwerden der Tragödie, steht Senzig unter Schock.