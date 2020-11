Fürstenwalde

Traditionell ist der 11.11. der Start in die fünften Jahreszeit. Die FGM Automobil GmbH Franz Graf Mettchen in Fürstenwalde hat dieses Datum für den Beginn in ein neues „E-Zeitalter“ gewählt und seinen Ladepark für Elektrofahrzeuge am Standort Fürstenwalde, Autofokus 3 eröffnet. „Mit der Eröffnung und Inbetriebnahme dieses Ladeparks für Elektrofahrzeuge verbessern sich die Bedingungen für den Betrieb von elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugen und Hybrid-Fahrzeugen für Fürstenwalde und die nähere Umgebung sehr, sehr deutlich“, begrüßte Geschäftsführer Frank Mettchen die Gäste, die zur offiziellen Eröffnung gekommen waren.

Neue Infrastruktur auf eigene Kosten

Man habe sich die Frage gestellt, wie und wo die Kunden einfach, sicher und schnell ihre Elektrofahrzeuge aufladen können und sei auf der Suche nach Schnellladestationen in der Umgebung nicht fündig geworden. Letztlich entschied sich das Unternehmen im ersten Halbjahr 2019 auf eigene Kosten eine moderne Ladeinfrastruktur am Standort Fürstenwalde zu errichten. Obwohl die Errichtung nur auf dem eigenen Betriebsgelände erfolgen konnte, habe man sich trotzdem für die Errichtung eines öffentlichen Ladeparkes entschieden. Das heißt, der E-Ladepark kann von allen Fahrern von Elektro- und Hybridfahrzeugen rund um die Uhr, 24 Stunden an sieben Tagen genutzt werden. Autos, die über einen Schnellladeanschluss verfügen, sind in 45 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen. Im E-Ladepark gib es insgesamt vier Ladesäulen: Zwei davon sind Gleichstromladesäulen mit bis zu 175 KW-Ladeleistung je Säule. An der dritten E-Ladesäule kann mit Gleichstrom bis 50 KW und mit Wechselstrom bis zu 22 KW Leistung geladen werden. Die vierte E-Ladesäule verfügt über zweimal 22 KW-Ladeleistung. Die Nutzung erfolgt über entsprechende RFID-Karten verschiedener Anbieter, über Apps wie zum Beispiel die E-Motion App der Firma MVV oder ad hoc über ein Barcode.

Eigener Trafo war nötig

„Geladen wird ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien, geliefert von unserem Energieliferanten und Projektpartner der Firma MVV mit Sitz in Mannheim“, erklärt Frank Mettchen. Die Investition sei technisch und finanziell anspruchsvoll gewesen. So musste ein eigener Mittelspannungstrafo für die Stromversorgung der Ladesäulen errichtet werden. Die Gesamtkosten des Projektes lagen bei rund 317.000 Euro. Es wurden Bundesmittel beantragt. Mittlerweile liegen drei Zuwendungsbescheide in Höhe von rund 107.000 Euro vor.

Die Errichtung eines E-Ladeparkes bringe eine Menge Bürokratie mit sich, angefangen von der Beantragung und Eintragung bei den öffentliche Stellen bis hin zur Beantragung von Fördermitteln. „Tatkräftig dabei unterstützt hat uns die Firma BfE Institut für Energie und Umwelt, dafür unseren Dank“, so Frank Mettchen.

Von Gerlinde Irmscher