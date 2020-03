Geöffnet und gefährdet: So geht es den Friseuren in der Corona-Krise

Königs Wusterhausen

Es ist nicht so einfach, momentan einen Termin bei Nicole Heinke zu bekommen, selbst zum Reden. Die Friseurmeisterin steht von morgens bis abends in ihrem Laden „Haare im Wohnzimmer“, einem kleinen Friseursalon in einer Königs Wusterhausener Doppelhaushälfte, und schneidet Haare. Die Kunden erscheinen, obwohl wegen dem grassierenden Coronavirus eigentlich niemand mehr auf die Straße gehen soll. „Vielleicht haben ein oder zwei abgesagt, aber der Rest kommt. Und sie wollen das ganze Programm, nicht nur den schnellen Schnitt“, sagt Nicole Heinke. Waschen, tönen, Strähnchen färben.

Im „Vitalis“-Laden von Friseurmeisterin Christin Schmidt sind es derzeit sogar mehr Kunden als üblich. „Manche haben extra ihren Termin verlegt, weil sie fürchten, dass wir schließen“, sagt sie. Eine geordnete Frisur, so empfinden es offenbar viele, ist noch wichtiger als Gesundheitsschutz.

Das scheinen auch die Regierungen von Bund und Land so zu sehen. Friseure wurden Anfang der Woche für systemrelevant erklärt. Während seit Mittwoch alle Schreibwaren-, Buch-, Schmuck-, und Klamottenläden, alle Fittnessstudios, Elektronikmärkte und Reisebüros geschlossen bleiben, dürfen Friseure weiter ihrem Handwerk nachgehen. Sie müssen sogar. Aber warum ausgerechnet sie, das wissen die Friseure selbst nicht so genau.

„Wir halten die Kunden bei Laune“

Die Erklärungen dafür sind schwammig. Nicole Heinke sieht es so: „Wir tun etwas für die Seele des Kunden, halten sie bei Laune.“ Die Älteren, die bei aller Einsamkeit wenigstens gut frisiert in den Spiegel schauen wollen. Und die Jüngeren, für die das Aussehen oft Teil der sozialen Kommunikation geworden ist. Nur: Zu welchem Preis?

Ondine Ballnuss, Geschäftsführerin der Königs Wusterhausener Friseurkette Figaro, schätzt das Risiko für alle Beteiligten als hoch ein. Die Gefährdungslage bei Friseuren sei ähnlich wie bei Ärzten und Krankenschwestern, sagt sie. Friseure halten sich im geschlossenen Raum auf, sie haben engen Kontakt zu Kunden, man spricht miteinander. Ein besseres Umfeld für Tröpfcheninfektion gibt es nicht. Zumal Husten- und Niesetikette nur schwer einzuhalten sind, wenn die Arme unter einem Umhang stecken. „Bis der Kunde seinen Arm vorgeholt hat, hat er schon gehustet. Und wir haben nicht die Schutzausrüstung wie Ärzte“, sagt Ondine Ballnuss.

„Natürlich hat man ein schlechtes Gewissen“

Es gab deshalb bereits eine Petition von Friseuren, die sich für eine Zwangsschließung ihrer eigenen Geschäfte ausgesprochen haben. Nicole Heinke hat davon gelesen. Unterzeichnet hätte sie aber nicht, sagt sie. „Natürlich hat man ein schlechtes Gewissen, arbeiten zu gehen, das ist kein schönes Gefühl.“ Aber dem stehe die Existenzangst entgegen. Was passiert, wenn sie den Laden zumacht? „Viele werden die Rücklagen nicht haben, um eine lange Schließung zu überstehen. Auch für uns wäre das existenziell.“

Alle Sicherheitsmaßnahmen werden ausgeschöpft

Ihr Geschäft ist klein, sie hat zwei Angestellte, die Stühle stehen weit auseinander, es gibt sogar noch einen Raum im Obergeschoss, der separat genutzt werden kann. Ein Schild weist darauf hin, dass Kunden mit Symptomen nicht bedient werden. Die Angestellten waschen sich ständig die Hände, desinfizieren Tische und Türen. Das sind die Sicherheitsmaßnahmen, die machbar sind. So werde sie den Laden offen halten, so lange es geht, sagt Nicole Heinke.

Die junge Friseurin ist seit drei Monaten Obermeisterin der Friseur-Innung von Dahme-Spreewald. Zu ihren Aufgaben gehört es eigentlich, Kontakt zu den Innungsbetrieben zu halten, zu kommunizieren, auch zu beruhigen. Aber dazu komme sie kaum, sagt sie. „Ich kann nicht beruhigen, wenn ich selbst beunruhigt bin.“

Von Oliver Fischer