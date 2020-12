Dahmeland

Weihnachten rückt immer näher und damit auch die Frage, was an den Feiertagen aufgetischt werden soll. In den meisten Haushalten wird es der traditionelle Gänse- oder Entenbraten sein. Doch wieso sich den Stress in der Küche machen, wenn man das Festessen auch gemütlich am Telefon bestellen kann. Zumal in diesem Jahr coronabedingt nur im kleinen Kreis gefeiert werden darf und der ein oder andere das Weihnachtsfest sogar allein feiern muss.

Durch den verschärften Lockdown und die weiter andauernde Schließung der Restaurants ist das Weihnachtsgeschäft, auf das einige Wirte gesetzt haben, plötzlich weggebrochen. Viele bieten nun ein Festtagsgericht außer Haus an, um so zumindest ein wenig für Umsatz zu sorgen und die Nachfrage ist groß. Die MAZ hat sich umgeschaut, wo in der Dahme-Spreewald-Region noch kurz vor knapp ein Festessen „to go“ bestellt werden kann. Hier eine Auswahl:

Leutloff’s Wirtshaus am See, Zeuthen

Das „Wirtshaus am See“ bietet bereits seit dem 11. November ein Festessen außer Haus an, auch zum selbst erwärmen mit einer Anleitung dazu.

Was gibt es? Der Gast kann zwischen einem Gänse- und einem Entenbraten für vier bis fünf Personen wählen. Dazu gibt es Rotkohl, Grünkohl, Klöße und eine Sauce.

Was kostet es? Ein Ente inklusive der Beilagen kann für 75 Euro bestellt werden. Für einen Gänsebraten werden 125 Euro berechnet.

Wann bestellen? Bis spätestens am 20. Dezember nimmt das Wirtshaus noch Bestellungen für den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag entgegen. Am 25. Dezember hat das Restaurant nur noch Kapazitäten für den Abend. Wer also noch ein Festessen bestellen will, muss jetzt schnell sein.

Liefern oder abholen? Das Angebot ist „to go“, also zum Abholen.

Bestellungen gehen an: Wirtshaus am See, Telefon: 033726 72366, E-Mail: h.leutloff@wirtshaus-zeuthen.de

The Beef Grill & Bar, Wildau

Im Restaurant „The Beef Grill & Bar“ ist man „gans-verrückt“ und bietet den Gästen vom 23.11. bis 25. Dezember drei Gänse-Menüs für jeweils vier Personen, die auf Wunsch erweitert werden können eine kleine Auswahl.

Was gibt es? Die Gäste können einen Gänsebraten bestellen, der in drei Varianten daherkommt. Im ersten Menü wird die Ganzs mit Apfel und Preiselbeeren gefüllt. Dazu gibt es Kartoffelklöse mit Rotkohl oder Rosenkohl mit Speckzwiebeln. Zudem kann man sich aussuchen, ob man Orangen Rotweinjus oder Thymianjus haben möchte. Das zweite Menü bietet als Beilage eine geröstete Maronensuppe und Tyhmianpilze. Im Menü Nummer drei gibt es dazu noch eine Nachspeise: ein Lebkuchen Panna Cotta, Bratapfel Crunch oder Spekulatius Tiramisu mit Glühweinkirschen.

Was kostet es? Der Preis für das erste Menü beträgt 110 Euro, für das zweite Menü 130 Euro und für das dritte 150 Euro. Das Gericht kann zudem erweitert werden mit Beilagen oder einzelne Keulen und Bruststücke für jeweils 30 Euro pro Person.

Wann bestellen? Bis zum 24. Dezember nimmt das Restaurant noch Bestellungen entgegen.

Liefern oder abholen? Das Festessen steht frisch zubereitet in einer Transportverpackung zur Abholung bereit, kann aber auch in einem Umkreis von 10 Kilometern geliefert werden.

Bestellungen gehen an: The Beef Grill & Bar, Telefon: 015128164810, E-Mail: info@thebeef-grill.de, Online: https.//xn--thebeef-gansverrckt-lbc.de/

Bergstüb’l, Wildau

Das Restaurant „Bergstübl“ bietet zur Weihnachtszeit gleich mehrere Gerichte für die Kunden an.

Was gibt es? Auf der Weihnachtskarte stehen Gänsebrust, Gänsekeule, Wildschweinbraten, Wildscheingulasch und Rehbraten. Dazu gibt es bei allen Gerichten Klöße und Rotkohl.

Was kostet es? Zwischen 16,90 Euro und 22,90 Euro, je nach Gericht.

Wann bestellen? Die Bestellungen können noch bis Dienstagabend, den 22. Dezember entgegengenommen werden.

Liefern oder abholen? Die meisten Gäste hätten angeboten das Essen selbst abzuholen, in Einzelfällen wird die Bestellung jedoch auch gebracht.

Bestellungen gehen an: Bergstüb’l, Telefon: 03375 500031

Jagdschloss 1896, Königs Wusterhausen

Im Jagdschloss wurden zwar bereits sehr viele Bestellungen entgegen genommen, aber wer jetzt schnell ist, kann sich noch ein Festessen sichern.

Was gibt es? Das Restaurant bietet sowohl Keulen von der Gans als auch von der Ente und Gänsebrust an. Als Beilage gibt es Kartoffelklöße. Die Kunden können zudem wahlweise zwischen Rot- und Grünkohl entscheiden.

Wann bestellen? Bis zum 21. Dezember nimmt das Jadgschloss noch Bestellungen für die Feiertage entgegen.

Liefern oder abholen? Die bestellten Gerichte können sie vor Ort abholen. Der Umwelt zu Liebe bitten die Mitarbeiter darum, wenn möglich einen Thermobehälter für die Gerichte mitzubringen.

Bestellungen gehen an: Jagdschloss 1896, Telefon: 03375 200700 oder 0171 7444557.

Haben wir Ihr Angebot vergessen? Dann schicken Sie uns eine E-Mail mit allen nötigen Infos an kwh@maz-online.de.

