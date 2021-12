Görlitz

Für uns als Kinder gab es nichts Schöneres. Jedenfalls erscheint es mir in der Erinnerung so. Es gab nichts Schöneres als den Augenblick als die Tür sich öffnete. Davor waren wir im Kinderzimmer. Und draußen war allerhand Hin und Her. Dann der Klang eines Glöckchens. Und mit diesem Klang erhielten wir gewissermaßen die Erlaubnis: Ihr dürft kommen. Ihr dürft eintreten.

Es ist heilige Nacht, Weihnacht. Offenbar war zuvor, also zwischendurch das Christkind gekommen. In anderen Familien war es der Weihnachtsmann. Denn die Geschenke lagen ja nun unter dem Lichterbaum. Das Weihnachtsfest der Kindertage, obgleich nie perfekt, war doch auf irgendeine Weise vollkommen. Es hat seinen Glanz in der Seele hinterlassen und entfaltet seine Kraft bis heute. Auch wenn es nicht perfekt werden wird, kann es vollkommen sein. Je nachdem, in welchem Licht wir es sehen.

Der Stern, der den Weg weist

Apropos Licht. Er wollte von Anfang an für das Licht zuständig sein. Nein, keine klassische Rolle im Krippenspiel sollte es für ihn sein. Er wollte nicht wie der ältere Bruder den Josef spielen. Auch nicht den Wirt und nicht den Hirten und keinen Weisen aus dem Morgenland. Er wollte schlichtweg keine Sprechrolle im Rampenlicht der vollen Kirche und der stolzen Elternblicke. Viel schöner wäre es, er könnte selber für das Licht zuständig sein. Also zuerst die Kirche in vollem Licht erstrahlen lassen, wenn sie hereinkämen. Dann das Licht reduzieren und den Spot auf Maria und Josef richten, als sie für sich und die bevorstehende Geburt nach einer Herberge suchen. Und dann würde er im richtigen Moment den Stern beleuchten. Den Stern, der zunächst den Weg weist und der dann über dem Stall zum Stehen kommt. Und schließlich würde er die Kerze anzünden, die in der Krippe steht. Als Zeichen für das Lebenslicht des neugeborenen Jesuskindes.

Für einen Augenblick ist die Welt vollkommen

Was wäre Weihnachten ohne dieses Licht. Ohne das Licht, das für uns entzündet wird. Ohne das, was uns geschenkt wird. Was wäre Weihnachten ohne den schönen Schein, der uns zeigt was es zu sehen gibt und was zu glauben. Das Licht fällt auf das Kind. Für einen Augenblick ist die Welt vollkommen. Und das ist mehr als perfekt. Vollkommen ist der Augenblick, wenn man spürt, dass man nicht allein auf der Welt ist. Dass man in Frieden zusammenleben kann trotz aller Verschiedenheit. Dass man versöhnt sein kann mit dem Leben, auch wenn es anders gekommen ist als gedacht. Dass man sich verbunden fühlen kann mit der Natur und aller Kreatur. Es war gekommen, wie er es sich gewünscht hatte. Er hatte das Krippenspiel ins richtige Licht gesetzt. Gemeinsam mit den anderen Konfirmandinnen und Konfirmanden erzählte er uns so die Weihnachtsgeschichte neu. Auf seine Weise hat er das große Geheimnis von der heilen und heiligen Welt weitererzählt und so dann doch mitgespielt. Das Weihnachtslicht hat auch ihn in sein Geheimnis mit hineingenommen. Still und unerkannt. Wie wäre es, wir wären auch dabei.

Wir würden auch in diesem Jahr mitzaubern. Würden mitzaubern statt zu entzaubern. Würden alle auf die eine oder andere Weise Teil des Krippenspiels werden. Einer vielleicht als Josef, der das Feuer hütet und etwas Warmes zubereitet. Eine vielleicht als Maria, die ihren Weg annimmt und dem neuen Leben den Vorrang gibt. Einer vielleicht wie der Hirte, der in seinen Alltagskleidern von draußen kommt und gerade so an die Krippe tritt. Und eine vielleicht wie eine Sternenkundige, die nach dem Weg sucht und dabei ihren Blick zum Himmel richtet. So mag es gelingen, den hellen Schein in unserem Herzen zu bewahren. Und wenn der Wunderschein in den Herzen in seiner Wirkung nachlässt? Frischen wir ihn auf.

Zünden wir die Kerzen an und wenn sie heruntergebrannt sind stecken wir neue auf. Bewahren wir den Glanz. „Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan.“ (Die Bibel, Galater 4,4). Es wird Weihnachten. Und gerne auch mit uns. Allen eine frohe und gesegnete Weihnacht 2021.

Von Theresa Rinecker