Jamlitz

Die Geschichte des Lagers sei „Teil der Geschichte der alliierten Entnazifizierung, aber zugleich auch eine Geschichte der Unmenschlichkeit und der Verfolgung“, sagte Münch am Samstag bei einer Gedenkveranstaltung anlässlich des 74. Jahrestages der Errichtung des sowjetischen Speziallagers Nr. 6 in Jamlitz bei Lieberose. Zugleich verwies die Ministerin auf die zweifache Geschichte des Lagers, das auch Ort grausamer NS-Verbrechen war.

Es sei schwer nachvollziehbar, dass erst Menschen aus Lagern befreit und kurze Zeit später andere Menschen erneut in teilweise dieselben Lager eingesperrt wurden - zum Teil NS-Täter und NS-Belastete, aber in vielen Fällen auch Unschuldige und Minderjährige, so Münch. „ Jamlitz-Lieberose war nicht nur ein Speziallager des sowjetischen Geheimdienstes, es war zuvor ein Ort grausamer und unmenschlicher NS-Verbrechen“, sagte die Ministerin weiter: „Von den bis zu 10.000 jüdischen Häftlingen, die hier unter mörderischen Bedingungen Zwangsarbeit leisten mussten, überlebten nur rund 500.“

Ehemaliges Außenlager des KZ Sachsenhausen

Das Außenlager Lieberose des KZ Sachsenhausen in Jamlitz wurde 1943 errichtet. Die Häftlinge waren überwiegend Juden. Arbeitsunfähige wurden nach Auschwitz deportiert. Bei der Auflösung des Lagers Anfang Februar 1945 wurden 1.342 kranke und marschunfähige Häftlinge von der SS erschossen. Rund 1.500 Häftlinge trieb die SS auf einen etwa 200 Kilometer langen Todesmarsch in das Hauptlager Sachsenhausen.

Im September 1945 errichtete der sowjetische Geheimdienst an gleicher Stelle das Speziallager Nr. 6. Dort waren bis 1947 mehr als 10.000 Personen inhaftiert. Dazu gehörten neben unbelasteten deutschen Zivilisten, sowjetischen und polnischen Staatsbürgern auch zahlreiche Funktionsträger der NSDAP und anderer NS-Organisationen. Rund 3.400 Häftlinge starben an den katastrophalen Haftbedingungen, an Krankheit, Hunger, psychischer und physischer Entkräftung.

