Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Auch Apotheker im berlinnahen Speckgürtel sind in den zurückliegenden Wochen mit gefälschten Impfnachweisen konfrontiert worden. Wie es aus den Sabelus-Apotheken hieß, habe es dort vor allem im Umfeld des Oktoberfestes in Wildau zahlreiche Versuche gegeben, sich mit falschen Impfbescheinigungen einen digitalen Impfausweis zu beschaffen. Auch in den Wendorff-Apotheken in Ludwigsfelde habe es mehrere derartige Versuche gegeben.

Die Polizei im ganzen Land Brandenburg führt aktuell 106 Ermittlungsverfahren „wegen des Verdachts der Urkundenfälschung respektive des Ausstellens unrichtiger oder der Fälschung von Gesundheitszeugnissen“, teilte Torsten Herbst, Leiter der Polizei-Pressestelle auf Anfrage der MAZ mit. Nicht viel weniger als in Berlin: Dort ermittelt das Landeskriminalamt in 150 Fällen. In welchen Landkreisen und kreisfreien Städten die Brandenburger Polizei ermittelt, konnte die Pressestelle nicht beantworten.

Falsche Impfnachweise in allen Sabelus-Apotheken

Eine Rückfrage in den Sabelus-Apotheken ergab, dass es in allen Filialen der Sabelus-Apotheken Versuche gegeben hat, sich einen digitalen Impfausweis mit falschen Nachweisen zu verschaffen. Sabelus betreibt Filialen in Königs Wusterhausen, Wildau, Zossen, Ludwigsfelde, Zeesen und Berlin-Bohnsdorf. Ebenfalls über mehrere Fälle berichtet auch eine Mitarbeiterin der Wendorff-Apotheken in Ludwigsfelde.

Bislang noch nicht angekommen sind die Fälschungsversuche in Baruth. Apotheker Thomas Ochmann von der dortigen Löwen-Apotheke: „Wir sind ja weit draußen auf dem Land, die meisten Kunden kennen wir. Da hat es bislang einen einzigen Fall gegeben, bei dem die Bescheinigung eines Genesenen zu alt war.“ Den hat Ochmann zu seinem Hausarzt zurückgeschickt.

Apotheker Thomas Ochmann, Chef der Löwen-Apotheke in Baruth/Mark Quelle: Jutta Abromeit

Auf Auffälligkeiten achten

Wenn aktuell jemand mit Impfnachweisen in die Löwen-Apotheke kommt, werden die Daten mit dem Personalausweis abgeglichen. Außerdem prüfen die Mitarbeiter die Impf-Aufkleber mit Chargennummern und den impfenden Ärzten. „Mehr können wir ja auch nicht machen.“

Das bestätigt auch Mathias Braband-Trabandt vom Brandenburgischen Apothekerverband. „Unser Verband hat mehrfach darum gebeten, die Impfnachweise oder den gelben Impfausweis fälschungssicher zu machen.“ So bleibt nur, auf Auffälligkeiten zu achten wie etwa einem scheinbar gleichen Stift bei allen Eintragungen oder fehlenden Chargennummern.

Ermittlungsverfahren nehmen zu

Wie die Polizei berichtet, ist die Zahl der Ermittlungen vor allem in den letzten Monaten stark gestiegen. Ging es im Frühjahr noch um Einzelfälle, stieg die Zahl der Ermittlungsverfahren auf acht im August. Im September waren es 33, im Oktober 30 und im November 17. „Zu beachten ist dabei allerdings, dass manche Strafanzeigen verspätet erstattet werden.“ Gut möglich also, dass die Zahl noch zunimmt.

„Ein gefälschter Impfausweis erfüllt den Tatbestand der Urkundenfälschung“, so Torsten Herbst. „Das ist die einhellige Auffassung des Polizeipräsidiums Land Brandenburg, abgestimmt mit der Generalsstaatsanwaltschaft Brandenburg.“ Auch die so genannten Blankett-Impfausweise sind strafbar. Dabei handelt es sich um Impfausweise, die noch nicht personalisiert sind, die also noch keine Angaben zur Inhaberin oder zum Inhaber enthalten.

Bei Verdacht die Polizei verständigen

Bereits Anfang Oktober hat sich das Polizeipräsidium im Land Brandenburg an die Landesapothekerkammer gewandt und über die Fälschungen unterrichtet. „Zudem hat das Polizeipräsidium gebeten, die Apotheken entsprechend zu sensibilisieren und umgehend die Polizei zu verständigen.“ Ein Faltblatt informiert die Apothekerinnen und Apotheker darüber hinaus, worauf zu achten ist und wie man sich im Verdachtsfall verhalten sollte.

Aus Sicht der Polizei scheint das gut zu funktionieren. „Die überwiegende Mehrheit der gemeldeten Fälle ist durch aufmerksames Prüfen der Apothekerinnen und Apotheker im Land entdeckt worden“, stellt Herbst fest. Darüber hinaus bittet er Apotheker wie auch Veranstalter und Gastronomen, sich bei Verdacht auf einen gefälschten Impfnachweis die Polizei zu verständigen. Herbst: „Wer sich mit einem gefälschten Impfpass einen digitalen Impfnachweis verschafft, muss damit rechnen, dass das entdeckt und konsequent verfolgt wird.“

Von Udo Böhlefeld