Bürgermeister setzt auf Besonnenheit

Heidesee

Dass sich der Corona-Virus möglichst langsam verbreitet, dazu möchte die Gemeinde Heidesee beitragen. Grundsätzlich gelten auch hier die Allgemeinverfügungen des Landkreises Dahme-Spreewald vom 12. März 2020 (https://www.dahme-spreewald.info/de/seite/58808.html).

„Die Corona-Pandemie hat weitere Auswirkungen auf das öffentliche Leben in unserem Landkreis und in Heidesee. Ich bitte Sie bei jeglicher Information um Besonnenheit und Ruhe trotz des besonderen Ereignisses“, sagt Bürgermeister Björn Langner. Alle öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde sind bis auf Widerruf abgesagt. Auch Veranstaltungen Dritter in öffentlichen Räumen und auf Anlagen der Gemeinde Heidesee mit mehr als 100 Teilnehmern sind untersagt. Den Veranstaltern wird empfohlen, auch Veranstaltungen mit weniger Teilnehmern nicht stattfinden zu lassen.

Auch Fachausschüsse tagen nicht

Bis auf Widerruf finden die Sitzungen der Fachausschüsse nicht statt. Die ständigen Gemeindeorgane Hauptausschuss und Gemeindevertretung tagen regelmäßig weiter.

Sportvereinen wird empfohlen, Trainingsbetrieb und Spiele abzusagen, auch wenn mit einer Teilnehmerzahl von unter 100 Personen zu rechnen ist.

Feuerwehr bleibt handlungsfähig

Mit der Wehrführung der Gemeinde wurde abgestimmt, dass bis auf Widerruf keine Dienste, Versammlungen sowie Kinder- und Jugendveranstaltungen stattfinden. „Die Handlungsfähigkeit unserer Feuerwehren muss aufrecht erhalten werden. Alle vermeidbaren Kontakte sollten deswegen auf das Nötigste reduziert werden“, so Langner.

In der Gemeindeverwaltung wurde ein Koordinationsstab Covid-19 eingerichtet. Derzeit arbeitet er mit Hochdruck daran, eine verträgliche Notbetreuung für die Kinder der Eltern mit besonderen beruflichen Aufgaben zu realisieren.

Die Bürger werden gebeten, sich aktuell auf der Internetseite des Landkreises (www.dahme-spreewald.info), der Seite der Gemeinde Heidesee oder über die Aushänge in den Schaukästen der Gemeinde zu informieren.

Von Gerlinde Irmscher