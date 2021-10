Dahme-Spreewald

Es sind inzwischen drei Monate seit der großen Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vergangen, und auch sich die öffentliche Aufmerksamkeit längst wieder anderen Themen zugewendet hat, laufen die Hilfsaktionen für die am schwersten betroffenen Gebiete weiter. Inzwischen allerdings fast unbemerkt. Das gilt auch für die derzeit wohl größte und vor allem teuerste Aktion, die die Städte und Gemeinden des Landkreises seit dem Sommer gemeinsam stemmen.

Seit Mitte August fahren regelmäßig Bauhofmitarbeiter verschiedener Kommunen in die Gemeinde Rheintal und leisten dort Schwerstarbeit. Sie laden in ihren Gemeinden Transporter mit Werkzeugen und Baustoffen voll, die im Hochwassergebiet momentan nicht zur Verfügung stehen. Sie transportieren alles gut 600 Kilometer bis kurz vor die belgische Grenze, quartieren sich dort für ein oder zwei Wochen ein und schuften dann, um drei völlig zerstörte soziale Einrichtungen möglichst bald wieder nutzbar zu machen.

100 kommunale Gebäude sanierungsbedürftig

Die 27.000-Einwohner-Stadt Rheinbach gehörte zu den am stärksten vom Hochwasser betroffenen Orten in der Region. Ein Großteil der städtischen Bausubstanz wurde dort in den Fluten zerstört. Auch was stehen blieb, war hinterher oft nicht mehr nutzbar. Etwa 100 kommunale Gebäude und Einrichtungen sind sanierungsbedürftig.

Über Wochen gab es in Rheinbach weder Telefon noch Internet. Wie verzweifelt die Lage war, drang trotzdem bis Eichwalde: über den direkten Weg. Ein früherer Gemeindevertreter lebt inzwischen in Rheinbach und schilderte die Situation, erzählt Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch (parteilos). Speziell die katholische Kirche – in Rheinbach Träger mehrerer sozialer Einrichtungen – suchte nach Helfern, weil zwei ihrer Jugendzentren und die von ihr betriebene Bibliothek nach Überschwemmungen nicht mehr nutzbar waren.

LDS-Gemeinden wollen drei Einrichtungen wieder herrichten

Jörg Jenoch sprach daraufhin mit seinen Amtskollegen im Landkreis und gemeinsam entwickelten sie einen Arbeitsplan, um alle drei Einrichtungen wieder herzurichten. Als erstes fuhren Mitarbeiter des Eichwalder Bauhofes nach Rheinbach, um die Gebäude zu entkernen. „Da musste Estrich raus, Gipskartonplatten mussten entfernt, Bauschutt abtransportiert werden“, sagt Jörg Jenoch. Eine Heidenarbeit.

Zwei Mitarbeiter der Gemeinde Eichwalde auf dem Weg nach Rheinbach. Quelle: Gemeinde Eichwalde

aus Als die Eichwalder zurückkamen, schickten andere Gemeinden wie Schönefeld oder Königs Wusterhausen Leute dorthin. Heidesee, Zeuthen, Lübben, Schulzendorf und andere unterstützten. Wer keine Mitarbeiter abordnen konnte, stellte Werkzeug zur Verfügung, das es in den Hochwassergebieten derzeit auch nicht gibt. Das Amt Schenkenländchen etwa stellte Trockner und Bohrhämmer zur Verfügung, auch der Landkreis steuerte Material bei. „Selbst Schuttcontainer müssen wir mitnehmen, die sind dort ja auch nicht zu bekommen“, so Jenoch.

Bis Ende Oktober soll alles entkernt sein

Eineinhalb Monate arbeiteten die kleinen Teams ununterbrochen. Erst im Oktober legten die Gemeinden eine Pause ein, vor allem weil die Bauhofmitarbeiter wegen der beginnenden Laubsaison in ihren eigenen Gemeinden gebraucht wurden. Jetzt soll es aber noch mal für zwei Wochen nach Rheinbach gehen, sagt Jörg Jenoch. „Die Endarbeiten beginnen. Innerhalb der nächsten beiden Woche wollen wir mit dem Entkernen fertig sein.“

Dann beginnt die zweite Phase: der Wiederaufbau. Den können allerdings nicht die Bauhöfe übernehmen, dafür braucht es Fachfirmen. Die Kirche in Rheinbach hat eigens ein Architekturbüro engagiert, dass die Arbeiten plant und sich mit den Gemeinden in Dahme-Spreewald abstimmt. Die Gemeinden ihrerseits wollen Handwerksfirmen besorgen und anschließend auch die Rechnungen bezahlen. „Wir haben dafür Spendenkonten eingerichtet“, sagt Jörg Jenoch. Außerdem haben mehrere Gemeindevertretungen bereits Geld für die Hochwasserhilfe bereitgestellt.

„Natürlich ist das alles ein riesiger Aufwand“, sagt Jörg Jenoch. Aber die Rückmeldungen seien nicht nur aus Rheinbach positiv, sondern auch von den eigenen Mitarbeitern. „Unsere Bauhofleute empfinden die Arbeit als sehr befriedigend, weil sie das Gefühl haben, dass sie tatsächlich etwas bewirken können“, sagt der Eichwalder Bürgermeister.

Von Oliver Fischer