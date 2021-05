Königs Wusterhausen

Die Freude bei Lehrern und Schülern ist riesig: Die Gesamtschule Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald nimmt am internationalen Erasmus-Plus-Projekt teil. Das Programm der Europäischen Union fördert seit 2014 internationale Schulpartnerschaften und Austauschprogramme von Jugendlichen.

Die Gesamtschule Königs Wusterhausen in der Schulstraße 3 hat den Zuschlag für ein eigens entwickeltes Forschungsprojekt zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel in Kooperation mit einer Schule in der Stadt Cabra in der südspanischen Provinz Córdoba in Andalusien bekommen. Die Privatschule mit gymnasialer Oberstufe hatte sich mit ihrem Träger, der FAWZ gGmbH, um eine Teilnahme an dem EU-Förderprogramm beworben.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Fokus

Oliver Patzer, der Schulleiter der Gesamtschule Königs Wusterhausen, ist begeistert. „Wir haben sehr viel Energie in die Projektausarbeitung gesteckt und sind jetzt überglücklich, dass wir von der EU mit unserem Forschungsprojekt für das Erasmus-Plus-Programm ausgewählt worden sind“, sagt Patzer. Das Projekt in Zusammenarbeit mit der Partnerschule in Spanien passe perfekt zu seiner Schule mit ihren 190 Schülern – und das gleich aus mehreren Gründen.

„Weltoffenheit wird bei uns groß geschrieben, wir bieten Spanisch als Fremdsprache ab der 7. Klasse an und das Thema Nachhaltigkeit liegt uns mit unserem pädagogischen Schwerpunkt auf den Naturwissenschaften besonders am Herzen “, sagt der Schulleiter. „Unsere Schülerinnen und Schüler sollen zu verantwortungsvollen und nachhaltig handelnden Menschen erzogen werden.“

Das EU-Programm Erasmus-Plus fördert internationale Begegnungen. Quelle: Jan von Allwörden/DAAD

Jugendbegegnungen beugen Vorurteilen vor

Patzer ist überzeugt, dass internationale Jugendbegegnungen auch einen wesentlichen Beitrag gegen Diskriminierung und Vorurteile leisten können. „Unsere Gesamtschule Königs Wusterhausen ist eine weltoffene und tolerante Bildungseinrichtung“, sagt der Pädagoge. „Wir wollen Vorurteilen und Rassismus entgegenwirken, indem wir Berührungspunkte mit Schülerinnen und Schülern im europäischen Ausland schaffen.“

Das auf sieben Jahre angelegte Forschungsprojekt soll unter anderem Themen wie Wasser- und Ressourcenknappheit, Klimawandel und Biodiversitätsverlust behandeln. „Wir wollen voneinander und miteinander lernen, um unsere Zukunft nachhaltiger zu gestalten und den Herausforderungen unserer Zeit allumfassend gewappnet zu sein“, erläutert Patzer den Projektgedanken.

Start nach den Sommerferien

Für die Flugreisen, die für die regelmäßigen Besuche der Partnerschulen vorgesehen sind, soll der jeweilige CO2-Ausstoß berechnet werden. Als Kompensation, so die Idee, sollen zusammen mit den spanischen Schülern vor Ort in Cabra und in Königs Wusterhausen Bäume gepflanzt werden.

Los gehen soll es mit dem Projekt an der Gesamtschule Königs Wusterhausen bereits nach den Sommerferien im kommenden Schuljahr. Dann wird es erst einmal darum gehen, feste Strukturen mit interessierten Schülern und den betreuenden Lehrkräften aufzubauen, damit diese zusammen eine Basis für das weitere Vorgehen legen.

Auch die Lehrkräfte beteiligen sich an dem Austausch-Projekt. Quelle: Oliver Reetz/DAAD

Digitales Kennenlernen zum Auftakt

Zum Auftakt soll es auch ein digitales Kennenlernen mit den spanischen Jugendlichen und Kollegen geben. „Der gemeinsame Austausch soll die individuellen Herausforderungen der Austauschländer verdeutlichen und gemeinsame innovative Nachhaltigkeitsprojekte anstoßen“, erläutert Patzer.

Ab dem zweiten Projektjahr sind dann Besuche der Forschungsgruppen in Cabra und in Königs Wusterhausen geplant. „Durch Aktivitäten und Exkursionen zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz sollen sich die Schülerinnen und Schüler einen eigenen Eindruck verschaffen können.“ Der engagierte Schulleiter kann den Projektstart kaum erwarten.

Von Jérôme Lombard