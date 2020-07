Prieros

Der Gewerbeverein Prieros hatte am Donnerstagabend in das Tourismuszentrum Prieros zu einem Informationsaustausch eingeladen. Vereinsvorsitzender Andreas Kernbach drückte seine Freude darüber aus, dass mehr Leute gekommen waren, als man erwartet hatte.

Gründung des Gewerbevereins 1994

Der Gewerbeverein hatte sich 1994 gegründet. 2013 hat Andreas Kernbach den Vorsitz übernommen. „Mit nur noch zwölf Mitgliedern war die Arbeit des Vereins in den letzten Jahren etwas eingeschränkt“, so Kernbach. Zudem sei die Situation, wie sie sich in den Nachwendejahren darstellte eine andere geworden und es sei an der Zeit neue Wege zu gehen.

„Wir sind heute hier, um über Prieros hinaus eine Plattform für alle Unternehmerinnen und Unternehmer der Gemeinde Heidesee zu schaffen“, sagte Aaron Backhaus vom Wassersportzentrum Blossin, der die Moderation übernommen hatte. Ziele, Inhalte, Werte und Aufgaben des Gewerbevereines „ Heidesee“,waren das Thema. „Wir brauchen eine große gemeinsame, kräftige Stimme“, erklärt Arndt Conring vom Naturhof Heidesee. Sein Wunsch ist, aus dem Gewerbeverein und dem Wirtschaftsforum Heidesee eins zu machen. „Wenn man wahrgenommen werden will, geht das nur gemeinsam“, so Conring. Das es wichtig ist, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, darüber war man sich einig. Von Gunnar Heyne, Leiter des Naturparks Dahme-Heidesee kam der Wunsch, dass der Verein offen sei auch für „Nichtgewerbetreibende“, wie sie es seien.

Hand in Hand für Heidesee

„Ich freue mich hier sein zu können. Wann hat man denn schon einmal die Möglichkeit rund 50 Gewerbetreibende auf einen Schlag treffen zu können“, sagt Heidesees Bürgermeister Björn Langner (parteilos). „ Digitalisierung ist gut und wichtig aber sich auch einmal Auge in Auge zu begegnen ist auch wichtig“, erklärt Langner, der einen Gewerbeverein von Bedeutung für Heidesee sieht und man Hand in Hand arbeiten müsse.

Nächste Versammlung am 21. September geplant

„Am 21. September ist die nächste Versammlung geplant. „Wir sollten jetzt alle Möglichkeiten nutzen, um uns neu aufzustellen“, so die Bitte von Andreas Kernbach. Lars Busam ist gerade dabei einen Internetauftritt zu realisieren. Unter www.gewerbeverein-heidesee.de kann man in Kürze die Vorstellungen zur Neugründung nachlesen und eigene Vorschläge einbringen.

Michael Proch vom Wirtschaftsforum Heidesee erklärte, dass nichts dagegen spräche, zwei Vereine zu haben, schließlich gäbe es ja auch mehrere Sportvereine. Man sehe es nicht als Konkurrenz und freue sich über jede Zusammenarbeit.

Von Gerlinde Irmscher