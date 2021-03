Königs Wusterhausen

Gehen Sie mit der MAZ auf Ostereier-Suche! Wir haben in unseren Artikeln auf MAZ-online.de Ostereier versteckt, die gefunden werden wollen. Mit jedem Osterei können Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen.

Zu gewinnen gibt es zwei HIKANOE-Packraft – the boat to go für jeweils zwei Tage. Mit dem Packraft können Sie für zwei Tage auf Entdeckungstour gehen. Das boat to go kommt im Rucksack inklusive Paddel, Restube, Schwimmhilfe und Bowbag zu Ihnen. Sie können es im Rucksack beim Wandern mitnehmen und es an jedem Gewässer aufpusten. Die MAZ hat das Boot auch schon ausprobiert, lesen Sie hier den Erfahrungsbericht unseres Reporters.

Wir wünschen Ihnen viel Glück.

HIKANOE Packraft Quelle: HIKANOE

Wenn Sie mehr über unseren Preis erfahren wollen, schauen Sie doch mal auf der Webseite von HIKANOE vorbei: HIKANOE - Dein Online Packraftverleih - wir liefern deutschlandweit

Von MAZonline