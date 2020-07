Glienick

Auf mittlerweile 16 Filmfestivals weltweit ist der Kurzfilm „Johann“ der in Münchehofe aufgewachsenen Filmemacherin Caro Kadatz bereits erfolgreich gelaufen. Gedreht wurde er in der Grundschule des Zossener Ortsteils Glienick. Fast vier Jahre ist es jetzt her, dass das Team um Franka Braun und Caro Kadatz in der Grundschule drehen konnte. So einige der damals neun und zehn Jahre alten Grundschüler wirkten mit in dem Zehnminüter, der von Mobbing, Einsamkeit, aber auch Glück und Zufriedenheit berichtet. Viele Fragen werden aufgeworfen, während die Kamera den Protagonisten Johann begleitet, der lieber allein im Sand statt mit den Freunden Fußball spielt. Er scheint teilweise in einer eigenen Welt zu leben.

Die Kinder lernten viel über das Filmemachen

Der aus Groß Schulzendorf stammende Noel Hinrichs spielte die Hauptrolle. Die Filmemacherinnen hatten bereits vor Start der eigentlichen Dreharbeiten intensiv mit den Kindern gearbeitet, die lernten so einiges über das Entstehen eines Films und die Schauspielerei. Im Frühjahr 2018 konnten Franka Braun, Caro Kadatz und ihr Team den Film dann öffentlich in Zossen vorstellen; viele der jungen Akteure waren bei der Premiere dabei.

Nun gibt es für Schulen, aber auch Medienzentren und andere Bildungseinrichtungen die Möglichkeit, den Film für Vorführungen zu erwerben. Als „Für den Unterricht empfohlen“ ist „Johann“ durch das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg zertifiziert worden, gedacht vor allem für die Sekundarstufe I. Aber auch für Pädagogen sei der Film zu empfehlen. Über den Filmvertrieb filmsortiment.de, der Lehrfilme für die Bildungsarbeit anbietet, ist „Johann“ erhältlich.

Der aus Groß Schulzendorf stammende Noel Hinrichs spielte die Hauptrolle in „Johann“. Quelle: © Kugelmensch Produktion

Das aktuelle Projekt heißt „Das Drehbuch“

Caro Kadatz und Franka Braun, die zusammen „Kugelmenschproduktion“ sind, haben derzeit einen neuen Film in der Postproduktion. „Das Drehbuch“,heißt dieses Projekt. Generell, sagt Caro Kadatz, spüre sie momentan sehr viel Unsicherheit im Indiefilmbereich. Die die Filmbranche sehr hart treffende Corona-Krise sorgt auch bei den beiden dafür, dass sie gerade etwas zögerlich sind, was die Planung weiterer Projekte angeht. „In unserer Schreibtischschublade liegen die unterschiedlichsten Stoffe und Drehbücher“, berichtet sie. Einige davon spielen auch wieder in Brandenburg. „Ich kenne einfach die Orte und ihre Menschen so gut, dass sie ein Teil meiner Persönlichkeit geworden sind“, so Caro Kadatz.

Das erste Projekt der beiden Filmemacherinnen, „Schwalbennest“, wurde vor zehn Jahren in Kadatz’ Heimatdorf Münchehofe gedreht, unter anderem im Haus ihrer Eltern. Erzählt wird darin die Geschichte eines Mädchens, das als Tochter eines schwulen Paares aufwächst und sich in einen neu ins Dorf gezogenen Jungen verliebt.

