Golßen

Ein 52-jähriger Autofahrer wurde am Freitagvormittag in der Straße Stadtwall in Golßen kontrolliert. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine.

Zur Sicherung von Beweisen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Von MAZonline