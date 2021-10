Am Grundcharakter eines Feriencamps hat sich seit 70 Jahren kaum etwas geändert. Das ist Lachen, Baden, Spaß mit Freunden und manchmal auch der erste Kuss. Die MAZ hat die langjährige Geschäftsführerin besucht.

Gräbendorf: Christine Schilling, Geschäftsführerin des Kiez Hölzerner See, geht in den Ruhestand

