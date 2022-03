David Hoffmeister spricht über Investitionsstau, Klimaschutz und Pandemiefolgen. Die bevorstehende, bereits gut nachgefragte Saison im Kiez am Hölzernen See startet mit Osterzauber.

Gräbendorf: David Hoffmeister neuer Geschäftsführer im Kiez Hölzerner See

