Heidesee

Als am Dienstag durchsickerte, dass die fünf Brandenburger Kieze fast vier Millionen Euro aus dem SED-Parteivermögen erhalten, hallten Jubelschreie durch die Einrichtungen: im Kiez Frauensee, im benachbarten Kiez Hölzerner See, genau wie in den drei anderen Einrichtungen, die übers Land verstreut sind.

„Eine Zuwendung in dieser Größenordnung gab es noch nie, das ist ein wahnsinniger Erfolg, sagt Nora Runnecke, Geschäftsführerin im Kiez Frauensee und Vorstandesvorsitzende des Landesverbandes der Kieze. Das Geld komme auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Es helfe den Kinder- und Jugendeinrichtungen nach den tiefen Corona-Einschnitten, ein Fundament für die Zukunft zu legen.

Trägervereine können kaum Rücklagen bilden

Die Kieze sind ehemalige Pionierferienlager, in der DDR angelegt, ausgebaut und stückweise erweitert. Nach der Wende gingen sie in die Trägerschaft von gemeinnützigen Vereinen über und sind seither wichtige Ankerpunkte für den Kinder- und Jugendtourismus. Die beiden Einrichtungen im Heideseer Ortsteil Gräbendort etwa, zählen zu den größten Besuchermagneten in Dahme-Spreewald, in normalen Jahren verzeichnen beide Kieze zusammen rund 110.000 Übernachtungen. Aber, weil gemeinnützige Vereine kaum Rücklagen bilden können, sehen die Feriendörfer noch fast aus, wie zu DDR-Zeiten.

Noch immer reihen sich dort kleine, unbeheizte Bungalows an größere Bettenhäuser. Es gibt Speisesäle, Spiel- und Sportanlagen, manches neu angestrichen, manches auch teilsaniert, aber eben längst nicht alles. „Wir müssen uns selbst tragen, haben kaum Investitionsförderung bekommen, fallen auch aus der Wirtschaftsförderung. Wenn wir investieren wollen, müssen wir das Geld selbst erwirtschaften“, sagt Nora Runnecke. Dadurch sei in allen Kiezen ein großer Investitionsrückstau entstanden.

Sanitäranlagen haben Campingplatz-Standard

Was nicht bedeutet, dass gar nichts getan wurde. Im Kiez Frauensee etwa hat man 2018 begonnen, die Bettenhäuser so umzubauen, dass zumindest jedes Zimmer sein eigenes Bad hat. „Das ist der Standard, der heute erwartet wird“, so die Chefin. Aber die Arbeiten sind längst nicht abgeschlossen – und das ist auch nur ein Bruchteil dessen, was gemacht werden muss.

Ein Spielplatz im Kiez Frauensee. Quelle: Gerlinde Irmscher

Die Sanitäranlagen, die zu den Bungalows gehören, erinnern nach wie vor an Campingplatz-Toiletten. Und die Dächer der Speisesäle sind rissig und müssen dringend saniert werden. Das wäre schon vor Corona nicht leicht geworden. Als dann aber die Einrichtungen virusbedingt geschlossen und reihenweise Buchungen gekündigt wurden, sah die Lage ziemlich düster aus.

Hilfe von Bund, Land und regionalen Akteuren

Geschafft haben es die Kieze damals nur dank Hilfen von Bund, Land und der Unterstützung regionaler Akteure. Der Landkreis verzichtete für eine Zeit lang auf die Pacht, der Kreistag senkte die Pacht sogar ab dem kommenden Jahr auf einen symbolischen Euro ab, was den Einrichtungen immerhin 50.000 Euro pro Jahr bringt, die in die Substanz investiert werden können.

Heidesees Bürgermeister Björn Langner schaltete sich ein, schrieb gemeinsam mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Ludwig Scheetz an Bundes- und Landesminister, unter anderem an Peter Altmeier (CDU) und Olaf Scholz (SPD), um auf die Situation der Kieze aufmerksam zu machen. In der SPD-Landtagsfraktion begann etwa zeitgleich eine Diskussion, wie man die Kieze fördern könnte, ohne den Landeshaushalt zu belasten. „Es hängen lange Diskussionen und langes Klinkenputzen daran“, sagt Nora Runnecke.

Toiletten und Waschräume sollen erneuert werden

Entsprechend froh zeigte sich Ludwig Scheetz, dass nun SED-Millionen dafür bereitgestellt werden. „Mich freut es sehr, dass die Kinder- und Jugenderholungseinrichtungen nach der mehr als herausfordernden Zeit der Corona-Pandemie berücksichtigt wurden“, sagt er. „Mir war es wichtig, dass Mittel für die Schaffung neuer Perspektiven gefunden werden.“

Neue Perspektiven tun sich dadurch tatsächlich auf, sagt Nora Runnecke. Denn neben den Dächern der Speisesäle sollen in beiden Kiezen die Toiletten und Waschräume erneuert werden. Mit einem gehobenen Standard könne man dann auch über leichte Preiserhöhungen nachdenken, die wiederum mehr Geld und damit auch neue Investitionen ermöglichen würden.

Nora Runnecke: „Starthilfe, für die wir dankbar sind“

Wie und wann die Mittel fließen und welches Kiez am Ende wie viel bekommt, ist noch unklar. „Aber auf jeden Fall ist es aber eine Starthilfe, für die wir dankbar sind“, sagt Nora Runnecke.

Und die Situation entspannt sich auch an anderer Stelle: Für das kommende Jahr sind schon wieder viele Buchungen abgeschlossen. Nora Runnecke: „Es könnte, was die Besucherzahlen angeht, wieder ein normales Jahr werden.“

Von Oliver Fischer