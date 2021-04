Gröben

„Ein wunderbarer Gottesdienst – die Musik, und Superintendentin Rudolph findet Worte, die die Menschen ansprechen“, Kerstin Müschner ist begeistert. Die Ahrensdorferin erlebte am Sonntagvormittag gemeinsam mit den anderen 43 erlaubten Personen in der Dorfkirche Gröben den Auftakt zum Orgelband 2021 im Kirchenkreis Zossen-Fläming. Bis 28. April laden die örtlichen Gemeindekirchenräte auf Initiative der Landesmusikräte Berlin und Brandenburg zu dieser Aktion im Jahr der Orgel ein. Täglich geht es in eine andere Kirche zwischen Gröben, Mittenwalde und Jüterbog. Überall dort stehen sanierte Orgeln. Angeboten werden Gottesdienste, Andachten mit Musik und Orgelführungen.

Fenster und die Kirchentür in der Gröbener Dorfkirche mussten wegen der Corona-Beschränkungen offen stehen, es durfte nicht gesungen werden und jede zweite Bankreihe war mit Flatterband versperrt. Trotzdem war es offensichtlich: Die Gäste genossen diese knappe Stunde des gemeinsamen Innehaltens. „Nach so langer Zeit! Ich glaube, ich war zu Weihnachten 2019 das letzte Mal hier drinnen“, sagte ein Gröbener.

Orgelband soll auch an Vielschichtigkeiten erinnern

„Wir sind da, weil das Orgelband vom Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf zu uns flattert“, erklärte Pfarrer Michael Bolz. Er sprach davon, dass mitten in der freudigen Osterzeit dennoch Zweifel dabei sind. Aber er lud zum Gebet und stellte die Gäste vor: Kreiskantor Peter Michael Seifried und Superintendentin Katrin Rudolph. Die begrüßte die Versammelten mit den Worten: „Sie hatten den Mut gefunden, Ihr Kämmerlein zu verlassen.“

Anschaulich sprachen sowohl der Kreiskantor als auch die Superintendentin davon, dass eine Gemeinschaft beide brauche, den Nachdenklichen und den Impulsiven. So verschieden Menschen – in der biblischen Geschichte und heute – auch seien: „Wir ergänzen und bereichern uns gegenseitig in unseren Vielschichtigkeiten. Daran mag uns das Orgelband erinnern.“

Seifried: „Orgeln müssen singen und klingen“

Zwischen ihren Worten und denen des Pfarrers erklang Seifrieds Orgelspiel mit klassischen Stücken, Kirchenmusik und Frühlingsliedern. Begeistert von diesem musikalischen Gottesdienst nach langen Corona-Wochen waren in Gröben nicht nur die Besucher. Auch die Mitglieder des Gemeindekirchenrats rund um Peter Franz, Superintendentin Rudolph, Pfarrer Bolz und nicht zuletzt Kreiskantor Seifried erging es so. Peter Michael Seifried sagte nach dem letzten Ton: „Was für ein Genuss! Schön, dass ich diese wunderbare Orgel bei Ihnen hier spielen durfte.“ Anschließend warb er für die kommenden Veranstaltungen: Jeden Tag wird nun eine der sanierten Orgeln vorgestellt. „Diese vielen Orgeln, die wir restauriert haben – sie müssen singen und klingen“, so Seifried.

Die Gröbener Sauer-Orgel stammt aus dem Jahre 1910. Sie wurde eingebaut, als die 1908 abgebrannte Kirche neu aufgebaut und geweiht wurde. Dass das unter Denkmalschutz stehende Instrument fachgerecht saniert werden und vor zwei Jahren neu erklingen konnte, ist dem Förderverein Gröbener Dorfkirche zu verdanken. Er steuerte aus privaten Spenden die Hälfte der fünfstelligen Sanierungssumme bei.

Beschwingt verließen die Gäste den musikalischen Gottesdienst. Unter anderem auch die Berlinerin Rosa Grunicke, die zu Besuch in ihrem alten Heimatort war. Sie sagte: „Sehr schön, ich mag klassische Musik und diese Kirche.“

Informationen zu den Orgelband-Veranstaltungen gibt es unter: www.kkzf.de/kalender.

Von Jutta Abromeit