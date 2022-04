Die Freiwillige Feuerwehr Groß Kienitz ist wie die anderen Ortswehren der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow erst kürzlich wieder aus dem Corona-Schlaf aufgeweckt worden. Zuvor traf man sich nur im Einsatzfall oder wenn unbedingt nötig. Fast ausgelassen wirken die Kameradinnen und Kameraden an diesem Dienstag. Neun der 25 Aktiven haben sich zum Dienst in der Feuerwache eingefunden.

Viele von ihnen arbeiten in Schicht, deshalb wird ein neues Dienstzeit-Modell ausprobiert: Drei Wochen hintereinander ist Freitagabend Dienst, die nächsten zwei Wochen sind dienstfrei. „So können auch Kameraden, die oftmals beruflich verhindert sind, kommen“, erklärt Ortswehrführer Eberhard Schulze junior.

Routiniert werden die Fahrzeuge aus den Toren gefahren und vor dem schmucken Gebäude geparkt. Das Haus ist, obgleich es neu aussieht, durch Um-, An- und Aufbau der einstigen Feuerwehr entstanden. Mitte der 1990er Jahre wurde grundlegend Hand angelegt.

Um den „alten Stein“ herum entstand ein modernes Gerätehaus mit zwei Stellplätzen. Ein Barkas B-1000 von 1986, ein Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 500 (1995) sowie Umkleiden und Sanitärräume fanden Platz. Im Jahr 2000 sorgte das damalige Amt für einen linksseitigen Anbau, damit das Tanklöschfahrzeug TLF 16/25, das der Förderverein gebraucht beschaffte, einen Stellplatz bekam.

Groß Kienitzer „Küken“ – ein Novum in der Großgemeinde

Ein Jahr später begann man, eine Jugendfeuerwehr aufzubauen. Die hat nun 22 Mitglieder. Inzwischen gibt es die „Küken“, ein Novum in Blankenfelde-Mahlow. Ab drei Jahre bis zur Einschulung können die Kleinen sich mit der Feuerwehr vertraut machen, so jung, wie nirgendwo sonst. Jugendwartin Dajana Krüger kümmert sich engagiert um beide Nachwuchs-Gruppen. Vor drei Jahren galt es auch deshalb, noch mal Platz zu schaffen. Fördermittel aus dem Infrastrukturprogramm Brandenburgs und Geld von der Gemeinde finanzierten einen zweistöckigen Anbau, in dem Jugendraum, Lager und Büro eingezogen sind. Der Nachwuchs trifft sich immer sonntags, die Jugendfeuerwehr alle zwei Wochen, die Küken einmal im Monat.

Groß Kienitzer Feuerwehr-Förderverein hat fast 100 Mitglieder

Um notwendige Mittel für Aktivitäten der Kinder, aber auch für zusätzliche Wünsche der Einsatzkräfte kümmert sich ein wahrlich großer Förderverein: 97 Mitglieder, davon 30 stimmberechtigte aktive Kameraden, die anderen als Fördermitglieder, arbeiten unter Leitung des Vorsitzenden Eberhard Schulze junior. Bei so viel Zuspruch ist klar, dass die Feuerwehr fest ins Dorf gehört. Bei Dorffesten managt der Nachwuchs Kuchenbasar und Spielangebote. Die Aktiven richten mit Heimat- und Bürgerverein das Osterfeuer aus, das endlich wieder stattfinden konnte. Auch wenn es wegen des BER nicht mehr so groß wie früher ist, bleibt es ein Magnet über das Dorf hinaus.

Groß Kienitz: 18 Löschbrunnen im Dorf und im Gewerbegebiet

Alle Fahrzeuge der Feuerwehr haben Standardbeladung. Der Mannschaftstransporter ist das jüngste Gefährt von 2018. Bei bestimmten Einsatzstichworten und Schadenslagen gehört er zur Informations- und Kommunikations-Einheit der Gemeinde und gibt der Führung digitale und Funkunterstützung. 2014 wurde das TLF 16 /25 durch ein Löschfahrzeug LF 20/20 ersetzt, das mit 2000 Litern Löschwasser ausrückt. 18 Löschbrunnen im Dorf und im Gewerbegebiet dienen der Löschwasser-Versorgung. Der Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr ist die Ortslage, die ein Stück der B96 bis zur Autobahnauffahrt berührt, sowie Dahlewitz. Beide Dörfer haben je ein wachsendes Gewerbegebiet, eine Herausforderung für die Wehren.

Groß Kieniter Feuerwehr-Förderverein finanzierte Nasssauger

Die Kameraden führen seit Jahren in einer Firma Erste-Hilfe-Belehrungen und Übungen mit Feuerlöschern durch. Besonderen Einheiten sind sie nicht zugeordnet, „… aber wir holen nicht nur Katzen von Bäumen“, erklärt der OWF. Für leichte Überflutungen in Gebäuden hat der Förderverein einen Nasssauger finanziert. Hydraulisches Rettungsgerät kommt bei Unfällen zum Einsatz, zu denen die Kameraden auch gerufen werden. Schwere Unfälle mit Toten oder Schwerverletzten gab es zum Glück längere Zeit nicht.

Die Einsatzzahlen sind steigend: 2021 ertönte 57-mal Alarm, davon 36 Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen. In diesem Jahr sind sie 30-mal ausgerückt. Früher waren es etwa 15bis 25-mal. Per Sirene und Funkempfänger werden die Kameraden benachrichtigt.

Freiwillige Feuerwehr Groß Kienitz auf einen Blick Gründung: 1928 Aktive Mitglieder: 25, davon vier Frauen Jugendfeuerwehr: 20, davon vier Mädchen Küken: 15, davon ein Mädchen Alters- und Ehrenabteilung: fünf Kameraden Förderverein: 97 Mitglieder, Vorsitzender Eberhard Schulze junior

Von Andrea von Fournier