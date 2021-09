An der Bundestagswahl können Jugendliche unter 18 Jahren zwar noch nicht teilnehmen, aber sie können bei der U-18-Wahl ihre Stimme abgeben. Damit sie auch eine Idee bekommen, wen sie wählen, haben sich Direktkandidaten aus dem Wahlkreis 62 am Mittwoch in der Grund- und Oberschule Groß Köris den Fragen von Zehntklässlern gestellt.