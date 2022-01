Groß Köris

Beamte der Autobahnpolizei haben am Samstagabend gegen 20.35 Uhr in der Lindenstraße in Groß Köris einen umgekippten Anhänger entdeckt. Der Hänger mit geschlossenem Kastenaufbau und einem Kennzeichen aus dem Landkreis Dahme Spreewald lag mit den Rädern nach oben in einem Zaun. Vom Zugfahrzeug fehlte jede Spur. Der Fahrer hatte die Unfallstelle offensichtlich verlassen, nachdem der Anhänger sich, vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit, vom ziehenden Fahrzeug gelöst hatte.

Selbstfahrender Häcksler war in Berlin gestohlen worden

Bei der Untersuchung des Anhängers entdeckten die Beamten im Inneren einen selbstfahrenden Häcksler. Dieser, so ergaben die Ermittlungen, war zuvor in Berlin von einer Baustelle entwendet worden. Über die genaue Höhe des eingetretenen Sachschadens können zurzeit noch keine Angaben gemacht werde. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

