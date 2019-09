Grundstein für Schulerweiterung gelegt

Groß Köris

Das 1963 errichtete Schulgebäude in Groß Köris platzt aus allen Nähten. Die Freude aller, die am Donnerstag zur Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau der Grund- und Oberschule Schenkenland gekommen waren, war deshalb deutlich zu spüren. Denn der Bau bedeutet eine erhebliche Verbesserung für die rund 340 Schüler und das Lehrerkollegium. 2,3 Millionen Euro investiert das Amt Schenkenländchen als Bauherr in das Vorhaben.

„Auch wenn wir heute den Grundstein für einen temporären Erweiterungsbau legen, entstehen hier doch sehr hochwertige und gut eingerichtete neue Klassenräume“, sagte Bürgermeister Marco Kehling ( FDP). Nachdem der Vergabebeschluss in der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung Groß Köris einstimmig gefasst worden war, konnte es losgehen mit der Errichtung des Erweiterungsbaus.

Den Zuschlag für die Errichtung des zwei-geschossigen Baus in Modulbauweise erhielt die Kleusberg GmbH & Co.KG. Während die Vorarbeiten zur Errichtung der Grundplatte liefen, wurden in der Kleusberg-Niederlassung nahe Halle die 18 Container-Module vorgefertigt. In der nächsten Woche wird der Beton in die Bodenplatte eingebracht und in zwei Wochen soll die Montage der Module erfolgen. „Ein Vorteil der Modulbauweise ist nicht nur die kürzere Bauzeit, da die Module parallel zu den Vorarbeiten gefertigt werden, wir haben auch in zwei Tagen eine geschlossene Gebäudehülle“, erklärt Projektleiter Felix Fricke.

Die baulichen Maßnahmen sollen im November abgeschlossen sein. Dann geht es an die Einrichtung, so dass zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres die Schüler dort einziehen können. Es entstehen zehn Klassenräume für je durchschnittlich 28 Schüler einschließlich der erforderlichen Nebenräume wie Sanitärbereich und Garderobe. Konzipiert ist das Gebäude für 250 Schüler. Die Klassenräume werden mit Whiteboardes ausgestattet.

Zur Grundsteinlegung war auch der ehemalige Schulleiter Hans-Joachim Reiner, der 2017 in den Ruhestand verabschiedet wurde, gekommen. „Ich freue mich sehr, dass jetzt in den Gang kommt, wofür wir schon viele Jahre gearbeitet haben, dass der Standort erhalten bleibt und meine Arbeit fortgeführt wird“, so Reiner, immer noch in der Hoffnung, dass es in Groß Köris einmal eine Gymnasiale Oberstufe geben wird. Der erste Versuch dazu reicht bis 1998 zurück.

Von Gerlinde Irmscher