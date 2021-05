Groß Köris

Nun steht wohl auch der Titel fest: „Beweglich wie Gummi und stark wie ein Löwe“ soll er heißen, der Dokumentarfilm, den die Mädchen und Jungen der Klasse 6a der Grund- und Oberschule Schenkenland in Groß Köris realisiert haben. Seit Oktober haben sie daran gemeinsam mit der Filmemacherin Henrike Meyer gearbeitet, unterstützt von den Lehrkräften Peggy Kettlitz und Marcus Wolbrandt sowie von Claudia Ziegenfuß vom Projekt „cinema en curs“. Zum bereits dritten Mal können dadurch Groß Köriser Schüler lernen, wie ein Film entsteht – von der Suche nach einer Idee, über Recherchen bis zur Entwicklung eines Konzepts und dann natürlich bis hin zum eigentlichen Dreh und Schneideprozess.

Alle entscheiden gemeinsam

„Das Schulprojekt ist großartig“, sagt Henrike Meyer, die auch schon in den beiden Schuljahren zuvor einmal mit einer fünften und einmal mit einer achten Klasse in Groß Köris Filmprojekte umsetzen konnte. Eine Menge ist es, was die Kinder und Jugendlichen dabei lernen: Neben technischem Verständnis für Schnittprogramme oder Kameraführung ist gerade auch die Arbeit im Team, das gemeinsame Entwickeln einer Idee, der Entscheidungsprozess, an dem alle beteiligt werden, ungemein wichtig. Sie schätzt die Entschiedenheit, mit der sich die Kinder für ihre Ansichten einsetzen. „Es ist toll, was man von den Kindern auch lernen kann“, so Henrike Meyer.

Gewähltes Thema erwies sich als sehr ergiebig

Das durch Corona anders lief als geplant: Eigentlich war sie jede Woche für Workshops vor Ort, doch als dann die Schulen schließen mussten, ging es eben digital weiter. „Das hat eigentlich ganz gut geklappt“, kommentiert sie.

Sechstklässer beim Filmdreh Dreharbeiten. Quelle: Cinema en curs

Nebenbei haben die 18 Kinder so noch ordentlich Medienkompetenz mitbekommen. Was Henrike Meyer auch immer wieder fasziniert: Zu merken wie sich die Wahrnehmung der Kinder ändert. Wie viel sensibler sie Lichtstimmungen registrieren und ohnehin aufmerksamer werden für den eigenen Ort. Denn es geht um Groß Köris, genauer: Um Artistenfamilien, die um 1900 im Ort gelebt haben.

Vor Ort viel Unterstützung

Das Thema hatte ein Schüler aufgebracht, dessen Familie selbst in einem der damals von den Künstlern bewohnten Häusern lebt. Es gab durchaus noch andere Ideen, aber bei den Recherchen sei klar geworden, dass das nicht nur ungemein spannend, sondern auch sehr ergiebig ist.

Bei ihren Recherchen schauten sich die Schüler gründlich um. Quelle: cinema en curs

Mit Angelika Schäffer konnten die Kinder sogar eine Nachfahrin der damals weltweit gefragten Artistinnen und Artisten interviewen. In ihrem Archiv und in dem des Dorfes fanden die Mädchen und Jungen viel Material, Einheimische unterstützten sie. Die eigentlichen Dreharbeiten dauerten dann zwei Tage, alles musste coronakonform organisiert werden. Mittlerweile haben die Kinder auch die Montage des etwa 17 Minuten langen Films geschafft, beim Sounddesign hilft der Profi Jochen Jezussek.

Eine von fünf Schulen im Land

Ziel von „cinema en curs“ sei auch, langfristig entsprechende Strukturen an den Schulen zu etablieren, sagt Claudia Ziegenfuß, umso das Thema Film stärker in den Unterricht integrieren zu können. 2005 wurde das Projekt „cinema en curs“ in Barcelona konzipiert und dann bis nach Argentinien und Chile und 2018 eben auch nach Deutschland importiert. Hierzulande organisiert der Verein „kijufi“ – Landesverband Kinder- & Jugendfilm Berlin e.V. – das Projekt. Fünf Schulen im Land Brandenburg nehmen daran teil.

Eigentlich gibt es für alle zusammen am Ende eines Schuljahres dann immer eine große gemeinsame Filmvorführung in Potsdam. Ob so etwas diesmal vielleicht als Open-Air möglich wird und es dann auch noch in Groß Köris eine Premiere mit allen Beteiligten und den Familien der Kinder geben kann, muss derzeit wegen Corona aber noch offen bleiben.

Von Karen Grunow