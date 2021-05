Groß Köris

Ende August, Anfang September kann die Sanierung der Zugbrücke in Groß Köris endlich beginnen, schätzt Thomas Kralisch, Baumamtsleiter des Amtes Schenkenländchen und Stellvertreter des Amtsdirektors Oliver Theel. „Die Brücke wird dann kurzzeitig für etwa eine Woche gesperrt sein“, sagt er. Bootseigner haben danach also noch die Möglichkeit, ihre Boote vernünftig ins Winterlager zu bringen, bevor dann der Kanal, der den Schulzensee mit dem Großen Moddersee verbindet, für die großen Bauarbeiten voraussichtlich länger gesperrt werden muss.

Sanierungsvorhaben ist umfangreich

Denn nicht nur die stählerne Brücke und ihre Zugtechnik, sondern auch die Betonwiderlager im Wasser und die baufälligen Uferbereiche müssen in Ordnung gebracht werden. „Es ist eine sehr komplexe Sanierung“, betont Thomas Kralisch, denn verschiedenste Gewerke sind hier gefragt. Nach Himmelfahrt geht die Ausschreibung raus. In ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause werden die Groß Köriser Gemeindevertreter über die Ergebnisse befinden, und dann kann der endgültige Auftrag ausgelöst werden.

Viele sind an den Entscheidungen beteiligt

Bereits vor drei Jahren erhielt die Gemeinde einen Fördermittelbescheid. Alles sah danach, als könne das zu dem Zeitpunkt bereits lange diskutierte Projekt endlich zügig angegangen werden. Doch nicht zuletzt die Abstimmungen mit allen zuständigen Behörden nahmen noch Zeit in Anspruch. Bei der Zugbrücke, die 1958 errichtet worden ist, handelt es sich um ein technisches Denkmal. Der Kanal ist eine üblicherweise in der Saison viel genutzte Wasserstraße und wird vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel verwaltet. Außerdem befindet sich der Ort auch im Naturpark Dahme-Heideseen.

Dennoch begannen umfangreiche Vorbereitungsmaßnahmen bereits 2018. So musste zum Beispiel die Sputendorfer Straße ertüchtigt werden, damit der Verkehr während der Vollsperrung der Brücke darüber umgeleitet werden kann. Denn über die Brücke erreichbar sind nicht nur zahlreiche Wohnhäuser, auch der Hort der Schule befindet sich jenseits davon.

Großer Posten im Gemeinde-Haushalt

Zu dem Zeitpunkt wurden die Sanierungskosten noch mit knapp 876.000 Euro taxiert. Der damalige brandenburgische Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, Jörg Vogelsänger (SPD), kam extra nach Groß Köris, um den Förderbescheid in Höhe von exakt 657.357,46 Euro aus Mitteln des EU-Förderprogramms Leader zu überreichen. Mittlerweile, so erklärt der Groß Köriser Bürgermeister Marco Kehling (parteilos), seien die Baukosten auf rund 1,3 Millionen Euro gestiegen. „Das ist eine starke Belastung für unseren Haushalt“, sagt er.

Der Haushalt konnte vor wenigen Tagen von den Gemeindevertretern bestätigt werden. Eine Verlängerung für die Fördermittel wurde ebenfalls erreicht, außerdem hoffen sie und die Beteiligten in der Amtsverwaltung, dass ein Fördermittel-Nachantrag positiv beschieden wird. „Wir hoffen, zur Saison in 2022 endlich fertig zu sein“, so Marco Kehling.

1855 erstmals eine Brücke an der Stelle erwähnt

Die Zugbrücke ist schon lange ein Sorgenkind im Ort. Sie gelangte nach der Wiedervereinigung in den Besitz der Gemeinde. Zwar ist der Kanal eine Bundeswasserstraße, und üblicherweise wurden auch solche Anlagen wie die Zugbrücke in die Verwaltung des Bundes überführt, nicht jedoch die in Groß Köris. Dagegen hatte die Gemeinde auch schon mal erfolglos geklagt. Bereits 1855 wurde im „Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafenthums Niederlausitz“ erstmals eine Brücke an dieser Stelle erwähnt, eine „hölzerne Portalbrücke über den Groß Köris’schen Graben“, so hieß es dort, „die Durchfahrtsöffnung unter der Klappe hat die lichte Weite von 20 Fuß“.

Die heutige Brücke mit ihrer markanten Farbgebung in Blau wird momentan dreimal am Tag für den Bootsverkehr geöffnet, ab Juni sind vier Zugzeiten pro Tag vorgesehen. Falls also mal jemand länger warten muss: Immerhin befindet sich im Bereich der Brücke ein kostenloser W-Lan-Hotspot.

Von Karen Grunow