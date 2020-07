Großbeeren/Schönefeld

Wirtschaftlich brummt der Berliner Süden: Trotz der Corona-Krise werden Logistik-, Industrie- und Gewerbeflächen im Flughafen-Umfeld knapp. Die Mieten ziehen an. Das ist einer umfangreichen Veröffentlichung von Realogis zu entnehmen, dem nach eigener Angabe größten Industrie-Immobilien-Vermittler Deutschlands mit mehr als 14 Millionen Euro Netto-Umsatz im Jahr 2019. Das Unternehmen erwirtschaftet seine Umsätze unter anderem mit Alcaro- und ehemaligen Alcaro-Logistikhallen im GVZ Großbeeren. In der größten davon, dem Log Plaza 1 Brandenburg, betreibt der britische Bekleidungshändler Asos sein erstes Online-Lager auf dem europäischen Festland.

Auf den ersten Blick habe die Corona-Krise den Industrie- und Logistik-Immobilienmarkt voll erwischt, heißt es in der Realogis-Publikation; auf den zweiten und detaillierten Blick jedoch sei das erste Halbjahr zwar von Corona geprägt gewesen, aber nur kurz. Dass der Mietmarkt im Großraum Berlin im ersten Halbjahr 2020 das schlechteste Ergebnis der zurückliegenden vier Jahre registriert und das Vorjahresergebnis um 42 Prozent verfehlt, habe auch mit dem Amazon-Abschluss zuvor zu tun, heißt es. Dort im Schönefelder Ortsteil Kiekebusch und in Sichtweite zum Flughafen startete der Online-Händler im Mai den Betrieb seines neuen Sortierzentrums.

Anzeige

Besuch bei Amazon in Schönefeld: Am 11. Mai ging Amazon in Kiekebusch an den Start. Quelle: Josefine Sack

Weitere MAZ+ Artikel

Bei Immobilien-Nachfragen für Grundstücke bis zu 3.000 Quadratmetern Größe habe es Corona-bedingt zwar eine kleine Delle gegeben, heißt es. „Doch das wird weggebügelt, weil die Verantwortlichen in den zumeist mittelständischen Unternehmen nun wieder längerfristige Immobilien-Entscheidungen treffen können und wollen“, so Ben Dörks, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Berlin GmbH. Er sieht den Markt in einer guten Verfassung: „Wir kennen die aktuellen Gesuche von Unternehmen und sind deshalb recht entspannt.“

Quadratmeter-Mieten zehn bis 50 Cent höher

Zu den Mieten erklärt Dörks: „Sowohl die Spitzenmiete als auch die Durchschnittsmiete für das erste Halbjahr 2020 liegen auf dem Niveau des ersten Quartals, aber höher als 2019.“ Das heißt: Für einzelne Industrie-Immobilien sind in Großbeeren, in Ludwigsfelde oder Niederlehme inzwischen bis zu sieben Euro je Quadratmeter zu zahlen. Im Vorjahr waren es noch zehn Cent weniger. Die Durchschnittsmiete stieg sogar um 30 Cent – direkt in Berlin von 5,50 auf 5,80 Euro pro Quadratmeter. Noch größer ist der Sprung bei Lager- und Logistikflächen: Ab Grundstücksgrößen von 5.000 Quadratmetern stieg die Miete von 5,50 auf sechs Euro, ab 2.000 Quadratmeter von sechs auf 6,50 Euro. „Eine ähnliche Entwicklung beobachten wir auch in Großbeeren“, so Dörks; dort werden inzwischen für Flächen ab 5.000 Quadratmetern Größe 4,20 statt bisher 3,80 Euro bezahlt.

Immobilien sofort nutzen ist nicht mehr

Insgesamt erkennt der Manager eine neue Entwicklung am Berliner Markt. Dort bekamen Handel, Produktion und Logistik gegenüber anderen Metropol-Regionen und Top-Logistikmärkten wie Hamburg, München oder Stuttgart bisher immer noch Industrie-Immobilien, in die sie sofort einziehen beziehungsweise die sie gleich nutzen konnten. Doch das ändere sich jetzt. Als Gründe sieht Dörks einerseits, dass große Einheiten ab 10.000 Quadratmetern Fläche knapp werden, und andererseits Vermieter und Nutzer drei bis sechs Monate auf eine Bau- oder Nutzungsgenehmigung warten müssen.

Blick auf die Berge von Überseecontainern am Umschlagterminal im GVZ Großbeeren. Quelle: Jutta Abromeit

So komme es, dass auch im ersten Halbjahr 2020 einschließlich einiger Großabschlüsse zwar ein beachtlicher Flächenteil noch nicht genutzt werden kann, aber ein Halbjahresergebnis von 200.000 Quadratmetern zu verzeichnen sei, so Dörks. Das zeige die gute Verfassung des Marktes. „Und dabei ist Tesla noch gar nicht eingerechnet“, sagt er. Seine Prognose: „Unsere Gesamtperformance wird bis zum Jahresende trotz Corona bei 400- bis 450.000 Quadratmetern Flächenumsatz liegen.“ Daran hat nach den 40 Prozent im Berliner Stadtgebiet die Region Süd mit 26 Prozent beziehungsweise 40.600 Quadratmetern den allergrößten Anteil; die Region Nord folgt mit der Hälfte – 13 Prozent.

Zulieferer suchen Flächen im Tesla-Umkreis

Für Dörks macht sich die nahende Inbetriebnahme des Flughafens BER deutlich bemerkbar: „Voriges Jahr hätten wir noch gesagt, Großbeeren und Schönefeld liegen auf einem Miet- und Verkaufsniveau, doch jetzt beobachten wir wegen der großen Verkäufe in Ludwigsfelde eine Angleichung von Schönefeld an Adlershofer Verhältnisse.“ Hinzu komme, dass der Bereich Königs Wusterhausen ganz deutlich von der Tesla-Ansiedlung profitiere, erklärt der Mann von Realogis: „Rund um Grünheide hat das Unternehmen ja alles gekauft. Aber was 15 bis 20 Kilometer entfernt liegt, ist bei Zulieferern sehr, sehr begehrt.“ Auch dort gingen die Quadratmeter-Mieten und- preise inzwischen nach oben, so Dörks.

Von Jutta Abromeit