Großziethen: Polizei sucht Diebe mit Foto

Die Polizei bittet in einer Mitteilung um Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach drei unbekannten Dieben. Die drei Männer entwendeten im Sommer, an einem Dienstag, dem 9. August, zwischen 1.40 Uhr und 1.50 Uhr von einem umzäunten Grundstück in der Grenzstraße in Großziethen einen hochwertigen Hochdruckreiniger sowie eine Kappsäge. Während einer die Geräte aus einem Carport stahl, beobachteten die anderen beiden Mittäter die Straße. Alle drei entfernten sich anschließend mit ihren Fahrrädern in Richtung Schillerstraße.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Identität dieser drei Männer und ihrem derzeitigen Aufenthalt geben können. Wer helfen kann, soll sich telefonisch an die Polizeiinspektion Flughafen in Schönefeld unter der Telefonnummer 030/ 63 48 00 wenden. Hinweise nimmt die Polizei des Landes Brandenburg auch im Internet unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben entgegen.

