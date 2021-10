Schönefeld

Cornelia Bewernick leitet das IHK-Regionalcenter Dahme-Spreewald in Schönefeld. Es ist eine wichtige Anlaufstelle für Existenzgründer in der Region.

Frau Bewernick, ist Dahme-Spreewald eine Gründerregion?

Cornelia Bewernick: Definitiv. Wir haben allerdings besonders im Norden des Landkreises eine hohe Dynamik. Im vorigen Jahr waren 90 Prozent der Unternehmensgründungen, die der IHK Cottbus zugehörig sind, im Flughafenumfeld zu verzeichnen. Die übrigen zehn Prozent erfolgten in der Spreewaldregion.

Von welchen Orten werden die Gründer besonders angezogen?

Spitzenreiter sind Schönefeld, Wildau und Königs Wusterhausen. Aber auch in Mittenwalde, Bestensee, Heidesee sowie Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf erfolgten viele Gründungen.

Warum ist die Region interessant für Gründer?

Wir liegen an der Grenze zu Berlin, das ist für viele Start-Ups und Gründer interessant. Wir haben eine super Verkehrsverbindung und natürlich den Flughafen. Die Gewerbesteuerhebesätze sind für Gründer attraktiver als in Berlin. Die Region ist ein anziehender Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. Dazu tragen Luft- und Raumfahrt, Logistik, Ernährungswirtschaft, Unternehmen im Metallbau und Tourismus und wissenschaftliche Einrichtungen bei, die TH Wildau ist da ein wichtiger Player. Viele gründen dort, weil sie Kooperationen mit der TH suchen und mit Studenten zusammenarbeiten wollen.

Gibt es noch weitere Aspekte, die Gründer hier ansprechen?

Tatsächlich die Nähe zur Natur. Es gibt einige, die besonders interessiert sind, sich im ländlichen Raum anzusiedeln. Das sind oft Gründerinnen und Gründer, die im Einklang mit der Natur arbeiten und sich der nachhaltigen Entwicklung verschreiben.

Wer sind diese Gründer?

Es sind teilweise Menschen, die lange in Großstädten gearbeitet oder international agiert haben. Sie wollen Dinge verändern. Und sie gründen, um sich einen Traum zu erfüllen. Dafür suchen sie sich bewusst den ländlichen Raum aus, um dort mit der Familie zu leben und zu arbeiten. Aber auch junge Gründerinnen und Gründer wollen sich mit ihren Geschäftsideen einbringen, Wirtschaftskraft in ländlichen Gebieten zu etablieren.

Heißt, der ländliche Raum hat mehr Potenzial als die ihm sonst zugeschriebenen Branchen Gastronomie und Tourismus.

Genau. In Heidesee sieht man das bereits. Dort ist zum Beispiel das Wirtschaftsforum Heidesee entstanden, in dem sich Unternehmen und Start-Ups vernetzen. Sie schmieden Pläne für Zukunftsprojekte, holen sich Anregungen von außerhalb. Auch in der Spreewaldregion gründen zunehmend junge Unternehmer. Die Landwirtschaft spielt eine wichtige Rolle. Es sind Unternehmer, die beispielsweise moderne Methoden entwickeln, Drohnen einsetzen und mehr. Das sind positive Entwicklungen, darin liegt viel Zukunftspotenzial.

Hat diese Entwicklung einen Corona-Dämpfer erfahren?

Nein, überhaupt nicht. Bei den IHK-Unternehmen haben wir im Jahr durchschnittlich um die 1000 Gründungen. 2020 waren es in Dahme-Spreewald 970. In diesem Jahr haben wir Anfang Oktober schon 1077 Gründungen von IHK–Mitgliedsunternehmen zu verzeichnen. Es ist ein positives Zeichen für die Region, dass es trotz Corona keinen Abbruch der Aktivitäten gab.

Können Sie sich erklären, warum das nicht passiert ist?

Wir haben ein sehr gemischtes Gründungsverhalten. Es konzentriert sich nicht auf drei oder vier Branchen. Wir haben Start-ups und Gründer im Technologie- und Lebensmittelbereich, in der Produktentwicklung, in der Medizintechnologie, Unternehmen, die sich mit Umweltthemen und Nachhaltigkeit beschäftigen und vor allem im Flughafenumfeld Gründer, die sich auf Vermarktung und Verwaltung von Immobilien spezialisiert haben.

Was ist Gründern wichtig, die sich hier ansiedeln wollen?

Die Infrastruktur, insbesondere die Verkehrsanbindungen im Flughafenumfeld und auch in den ländlichen Regionen im Spreewald sind wichtige Faktoren. Hinzu kommen soziale Bedingungen wie Wohnen, Schulen, Kitas und Freizeitmöglichkeiten für Familien. Der Breitbandausbau ist ein weiterer Schwerpunkt, da er Grundlage für die Umsetzung der Digitalisierungsprozesse bildet. Interessant sind für Gründerinnen und Gründer die Förderprogramme, die es im Land Brandenburg gibt. Darüber werden Unternehmen vielfältig bei ihrem Gründungsvorhaben und in den ersten Jahren der Selbstständigkeit unterstützt.

Da kommt die IHK ins Spiel.

Genau, wir sind Anlaufstelle für die individuelle und kostenfreie Beratung von Gründerinnen und Gründern. Man sollte früh mit uns Kontakt aufnehmen. Wir fragen zuerst, an welchem Punkt der Vorbereitung jemand steht, damit wir wissen, wie wir am besten unterstützen können. Bei denen, die gut vorbereitet sind oder sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, sind das oft Fragen zu gesellschaftsrechtlichen Aspekten, dahingehend welches Firmenkonstrukt man wählt bis hin zu Fördermöglichkeiten. Bei anderen geht es oft um den Gründungablauf, welche behördlichen Schritte anstehen, wie man einen Businessplan vorbereitet.

Sie arbeiten auch mit anderen Akteuren zusammen – wer gehört dazu?

Der Lotsendienst der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald ist ein sehr wichtiger Partner. Wir unterstützen Gründer durch Veranstaltungen und Webinare, die branchen- und themenbezogene Informationen bieten. Die kostenfreie Projektmanagementplattform „Gründungswerkstatt Brandenburg“ kann genutzt werden. Hier stehen wir als Tutoren zur Seite. Ergänzend zu unserer Beratung hinsichtlich Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten bieten wir einen Sprechtag mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg an. Außerdem sind wir Partner des Businessplanwettbewerbs.

Sie sind bei der Berliner Gründer- und Unternehmermesse deGUT (29./30. Oktober) mit dabei. Mit welchen Angeboten?

Schwerpunkt bildet die individuelle Erstberatung der Gründer, aber wir sind auch mit unseren Nachfolgeplanern vor Ort. 39 Prozent der IHK-angehörigen Unternehmer und Unternehmerinnen im Landkreis sind älter als 55 Jahre und müssen sich dem Thema perspektivisch zuwenden. Das bietet Chancen für Gründer, die sich als Unternehmensnachfolger in die Selbstständigkeit begeben. Es ist eine Möglichkeit, die Welt von morgen mitzugestalten.

