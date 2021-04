Dahme-Spreewald

Wenn kleine Geschäfte derzeit Kunden empfangen wollen, dann müssen sie einen so genannten Click- and Meet-Service anbieten. Heißt: Kunden müssen sich übers Internet oder telefonisch einen Termin machen. Erst mit diesem Termin – und einem negativen Corona-Test – können sie den Laden betreten und dort einkaufen.

Das ist – wie zumindest die Grünen im Kreistag finden – ganz schön viel verlangt. Zumindest für kleine Geschäfte im ländlichen Raum, wie Grünen-Fraktionschef Lothar Treder-Schmidt sagt. „Bei uns in Luckau sehen wir das schreiende Elend bei den Ladenbesitzern. Uns brechen dort die Läden weg, weil sie keine Kunden haben, während in den Discountern die Leute förmlich kuscheln“, sagt er.

In kleinen Geschäften oft gähnende Leere

Der etwas drastisch beschriebene Gegensatz ist durchaus vorhanden. Während Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Discounter oder Drogerien, wo die Kundenströme vor allem über die Zahl der Einkaufwagen gesteuert werden, vergleichsweise voll sind, herrscht in kleineren Geschäften in den Innenstädten oft gähnende Leere. Dass sich weniger Kunden in den Boutiquen und Fachgeschäften aufhalten, sei aber nicht erst seit der Pandemie so, sagt Lothar Treder-Schmidt.

„Während in Großstädten im Sekunden- bis Minutentakt Personen in die Geschäfte kommen, liegt die Frequenz in kleinstädtischen Geschäften eher bei 10-, 20- oder 30-Minuten-Abständen, teilweise noch darunter“, so der Fraktionschef. Vor diesem Hintergrund seien die Anforderungen von Click- & Meet, also das zusätzliche managen von Terminen, eine Zumutung. Diese führe auch dazu, dass von den ohnehin schon wenigen Kunden noch einige wegbleiben. „Handel lebt auch von Laufkundschaft und Mitnahmeeffekten. Das wird nahezu ausgeschlossen“, so Treder-Schmidt.

Grüne wollen Petition an Woidke und Nonnemacher richten

Die Grünen werden deshalb in den Kreistag am Mittwoch eine Petition einbringen, die – sollte sie beschlossen werden – an den Ministerpräsidenten und die Gesundheitsministerin des Landes geschickt werden soll. Darin fordern sie deutliche Vereinfachungen für kleine Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 300 Quadratmetern.

Aus ihrer Sicht würde es demnach ausreichen, wenn der Ladeninhaber einfach selbst dafür sorgt, dass jeweils nur ein Kunde im Geschäft ist, gegebenenfalls auch ein zweiter, wenn es denn einen zweiten Verkaufstresen gibt, und der Laden groß genug ist.

Auch für Restaurants und Cafés sollen laut vorgeschlagenem Petitionstext die Auflagen gelockert werden, und zwar so, dass bei Einhaltung des Mindestabstands zumindest Außengastronomie wieder möglich ist.

Wenig Verstöße in kleinen Geschäften

In ihrem Antrag legen die Grünen auch nahe, dass von den kleineren Geschäften ohnehin deutlich weniger Gefahr ausgehen dürfte als bei stark frequentierten Discountern oder Tankstellen. In kleineren Geschäften hätten Ordnungsämter bei Kontrollen so gut wie nie Verstöße festgestellt – weil aufgrund der geringen Kundenfrequenz es dazu praktisch auch nur selten kommen könne. Das sei etwa bei Tankstellen anders.

Bei den Betreibern der Geschäfte könne diese Behandlung – und daraus folgende mögliche Schließungen – drastische Konsequenzen haben, so die Grünen. Der drohende Zusammenbruch der bürgerlichen Existenz schädigte die Betroffenen nicht nur existenziell, heißt es. Sie stelle auch „den Glauben an die Gleichheit und Gerechtigkeit in unserem Staatswesen in Frage“.

Boutique-Inhaberin Spengemann: „System ist für mich ein Segen“

In der Vergangenheit hatten mehrere Geschäfte über Einschränkungen durch Click & Meet sowie Click & Collect geklagt. Allerdings gibt es Geschäftstreibende, die zumindest ihre eigene Situation nicht ganz so düster malen wollen. Karin Spengemann etwa betreibt in Königs Wusterhausen das Modeversteck, ein kleines Geschäft im ersten Stock eines Hauses in der Bahnhofsstraße. Für sei Click & Meet ein Segen gewesen, sagt sie – und die Terminvergabe laufe auch gar nicht so kompliziert.

Vor ihrer Tür steht ein Aufsteller, darauf angegeben ist die Telefonnummer. Kunden, die ins Geschäft wollen, rufen oben an, und wenn es passt, können sie auch direkt hochkommen. „Bei Geschäften, die einsehbar sind, können Kunden sogar an der Tür klopfen und den Termin quasi an Ort und Stelle vereinbaren. Wenn niemand im Geschäft ist, dann geht das ganz direkt, das handhaben viele so“, sagt sie.

Fahrradladen-Chef Clasen: „Wollen System beibehalten“

Auch Steffen Clasen, Inhaber und Geschäftsführer von Fahrrad-Ranzinger in Königs Wusterhausen, sieht Click und Meet eher positiv. „Wir sind kein ganz kleiner Laden und haben auch in Normalzeiten eine Eins-zu-Eins-Betreuung. Deshalb finde ich das System gar nicht schlecht, weil wir damit die Kundenströme besser steuern können“, sagt er. Er könne sich sogar vorstellen, es beizubehalten.

Der Kreistag wird am Mittwoch darüber entscheiden, ob die Petition eingebracht werden soll.

Von Oliver Fischer