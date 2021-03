Dahme-Spreewald

Nachdem der Präsenzunterricht seit Mitte Dezember für die meisten Schüler coronabedingt ausgesetzt werden musste, durften die Grundschulen am 22. Februar ihre Türen wieder für die Kinder öffnen. Das sorgte für Aufatmen bei den Grundschülern und den Lehrenden, jedoch ist der Wechselunterricht mit neuen Herausforderungen verbunden.

„Die Schüler sind total froh, wieder da sein zu können“, sagt Nicole Janetzky, Schulleiterin der Montessori Grundschule in Königs Wusterhausen. Das Wiedersehen sei fröhlich und herzlich gewesen und die erste Schulwoche in diesem Jahr, in der Präsenzunterricht stattfinden konnte, sei für das Kollegium und die Schüler schön gewesen.

Neben dem Lehrstoff hätte man sich jedoch vor allem Zeit für Gespräche mit den Kindern genommen, um über den Alltag der letzten Wochen zu sprechen. „Es soll ein sanftes Ankommen für die Schüler sein, um zu schauen, wie es ihnen geht und wo sie stehen“, erklärt Jacqueline Beyes, Hortleiterin an der Grundschule.

Ansteckungsrisiko möglichst gering halten

Dennoch würde der Wechselunterricht organisatorisch viel abverlangen. „Aktuell greift die sechste befristete Umgangsverordnung der Landesregierung und dementsprechend auch die sechste Anpassung unsererseits an den Hygieneplan“, so Beyes weiter.

„Alles muss ganz präzise organisiert sein, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren“, betont Nicola Janetzky. Darüber hinaus nutze man den Präsenzunterricht, um mit den Schülerinnen und Schülern auf das Digitalangebot einzugehen. So können die Kinder vor Ort Fragen stellen, um im Umgang mit den Medien sicherer zu werden.

Dass Brandenburg nun auch Impfungen für Lehrende möglich macht, begrüßen die beiden Leiterinnen. „Ein positives Zeichen, dass uns zeigt, wir werden gesehen, gehört und wertgeschätzt. Das ist auch wichtig“, so Nicole Janetzky.

Ein wenig Normalität zurück: Derzeit wird an Grundschulen in kleinen Lerngruppen unterrichtet. (Symbolbild) Quelle: dpa-Zentralbild

An der Grundschule Wildau sei im Lehrerkollegium auch Erleichterung über die Impfmöglichkeit zu spüren. „Die Lehrer sind froh, jetzt die Chance zu haben“, sagt Schulleiterin Susann Blischke. Auch wenn die Lehrenden glücklich darüber sind, die Kinder wieder in der Schule begrüßen zu können, ist der Wechselunterricht eine Doppelbelastung für die Pädagogen.

So muss der Unterricht für die Kinder, die am Präsenzunterricht, aber auch für die im Homeschooling vorbereitet werden. Denn unterrichtet werden die Schülerinnen und Schüler an den Grundschulen derzeit in kleinen Lerngruppen, die tage- oder wochenweise im Wechsel in der Einrichtung unterrichtet werden. Vor allem Fachlehrer hätten viele Lerngruppen zu betreuen, wie Susann Blischke erklärt.

Intensives Lernen im Präsenzunterricht

„In den kleinen Gruppen ist die Lernintensität groß, da die Individualität gewährleistet werden kann“, so Blischke weiter. So könne man schnell im Lernstoff vorankommen und vieles aufholen. Der Präsenzunterricht sei derzeit darauf ausgerichtet, intensiv genutzt zu werden. Das Wissen soll in der Einrichtung vermittelt und dann im Homeschooling verstärkt geübt werden.

Dabei würden Lehrende sogar eigene Lernvideos produzieren, die das Lernen zu Hause unterstützen sollen. Ein Vater einer Schülerin der Grundschule am Wald in Zeuthen lobt zudem das Engagement einiger Pädagogen, die trotz der Mehrarbeit, die der Wechselunterricht für die Lehrer bringt, auch weiterhin Videokonferenzen für die Kinder im Homeschooling anbieten.

Generell erscheint das Stimmungsbild positiv an den Grundschulen im Landkreis, trotz der organisatorischen Arbeit, die von den Lehrenden abverlangt wird. „Der Alltag ist dennoch langsam wieder da, im Gegensatz zu vielen anderen Berufen“, sagt Nicole Janetzky.

Von Joice Nkaigwa