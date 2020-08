Königs Wusterhausen / Ludwigsfelde

Am kommenden Wochenende finden die Einschulungen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming statt. Das ist für viele Kinder ein Ereignis, auf das sie schon lange gewartet haben – und das sie groß feiern möchten. Doch in diesem Jahr fallen die Einschulungszeremonien an den Grundschulen coronabedingt kleiner aus, denn auch dort müssen sich natürlich alle an die Abstands- und Hygieneregeln halten.

Schulleiter sind für Einschulungen verantwortlich

Jede Schule habe gemäß der Bestimmungen ihren eigenen Plan gemacht, sagt Cornelia Orphal, Leiterin des Planungs- und Einstellungsteams des staatlichen Schulamts Cottbus. Da die Einschulungsfeiern eine gepflegte Tradition, aber keine Pflichtveranstaltung sei, gebe es kein einheitliches Konzept. „Es gelten aber natürlich alle Vorschriften der Landesregierung“, sagt Orphal.

Für die einzelnen Zeremonien heißt das: „Die Schulleiter tragen die Verantwortung, wie sie die Einschulung durchführen.“ Jede Schule habe ihren eigenen Hygieneplan erarbeitet, der auf die Bedingungen der jeweiligen Schule abgestimmt sei, sagt Orphal. „Alle geben sich viel Mühe, eine würdige Veranstaltung für die Erstklässler zu organisieren.“

Feier in Königs Wusterhausen wird „so kurz wie möglich“

Das ist auch das Ziel von Claudia Schröter, Schulleiterin der Grundschule Wilhelm Busch in Königs Wusterhausen. Um die Willkommensfeier für die Jungen und Mädchen in der Aula stattfinden lassen zu können, bekomme jede der vier ersten Klassen eine eigene Veranstaltung, erklärt sie. Dabei werde es eine kleine Absprache geben und etwas Musik. „Leider konnten wir nicht viel Programm vorbereiten, weil Singen nicht erlaubt ist“, sagt Schröter. „Nun spielt zum Beispiel ein ehemaliger Schüler Schlagzeug.“

Schulleiterin Andrea Ludwig ist optimistisch, dass den Erstklässlern trotz Corona ein schöner Tag bevorsteht. Quelle: Jutta Abromeit

Zusätzlich hat sich die Schule ein Hygienekonzept für den Tag überlegt: „Wir haben einen Plan erstellt, mit dem sich unterschiedliche Klassen an dem Tag nicht begegnen“, sagt die Schulleiterin. Außerdem dürfen nur zwei Teilnehmer pro Kind – in der Regel die Eltern – an den Feierlichkeiten teilnehmen, die schriftlich erfasst werden. Um die Eltern und Schüler nicht länger als nötig in der Aula zu lassen, sei das Programm „so kurz wie möglich“ gehalten, sagt Schröter. Außerdem seien Pausen zum Lüften zwischen den Durchgängen eingeplant.

Nach der Ansprache werden die Schüler von ihren Klassenlehrern abgeholt und in ihre Klassenzimmer gebracht. „Die Räume werden ausgeschmückt und die Lehrer haben ein schönes Programm vorbereitet“, sagt Schröter. Anschließend bekommen die Kinder auf dem Hof ihre Zuckertüten – auch hier will die Schule Markierungen anbringen, damit es keine großen Ansammlungen gibt. „Ich denke schon, dass es für die Schüler ein schöner erster Tag wird“, sagt Schröter.

Grundschule in Ludwigsfelde feiert draußen

Davon ist auch die Leiterin der Theodor-Fontane-Grundschule in Ludwigsfelde, Andrea Ludwig, überzeugt. „Wir sind froh, dass wir überhaupt feiern können“, sagt sie. Die Schule hat geplant, die Zeremonie draußen stattfinden zu lassen. „Im Park vor der Schule haben wir viel Platz“, sagt Ludwig. Auch hier wird die Schulleiterin jede Klasse einzeln begrüßen. Neben den Eltern dürfen aber auch Geschwister im Zuschauerraum sitzen.

Im kleinen Park vor der Theodor-Fontane-Grundschule in Ludwigsfelde ist viel Platz für die Einschulungen. Quelle: Jutta Abromeit (Archiv)

„Da kein Chor erlaubt ist, spielen wir etwas Musik vom Band und ich trage ein Gedicht vor“, sagt Ludwig. Anschließend gehen die Schüler für eine kleine Unterrichtsstunde in ihre Klassen und bekommen dann von den Eltern ihre Zuckertüten. „Die wollen wir draußen wie eine Sonne in einen Kreis legen und jedes Kind wird noch einmal einzeln aufgerufen.“ Auch ein Fotograf wird da sein. Die Schulleiterin hofft so, eine feierliche Atmosphäre schaffen zu können. „Im Gegensatz zu sonst wird es ganz familiär“, sagt Ludwig. „Aber auch sehr schön.“

Die Feier, wie sie jetzt stattfindet, hatte die Schule schon früh beschlossen. „Wir wollen ganz einfach sicher sein, das sie stattfinden kann“, erklärt die Schulleiterin. „Wir wussten ja nicht, ob alles noch mal zurückgefahren wird.“ In den letzten Jahren hatte die Grundschule zur Einschulung immer ein gemeinsames Programm mit der Musikschule im Klubhaus auf die Beine gestellt. Das ist in diesem Jahr nicht möglich. Trotzdem ist Ludwig positiv: „Wir machen das für die Kinder schon schön.“

Von Lisa Neugebauer