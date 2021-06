Gussow: Darum endet das Projekt Heimathefte

Gussow

Seit 15 Jahren gibt der Verein zur Pflege und Entwicklung der dörflichen Gemeinschaft und Tradition in Gussow im Juni ein Heimatheft heraus. Ohne den Projektleiter Georg Schäfer wäre dies nicht möglich gewesen. Jetzt ist das 15. und zugleich letzte Heft der Reihe erschienen.

„Sigrid Nitsche hatte anlässlich des 570. Geburtstags Gussows die Idee, eine Chronik des Dorfes zu verfassen. Ich bot mich an, das Konzept für eine ortsgeschichtliche Ausstellung zu erstellen“, erinnert sich Georg Schäfer. Die Ausstellung und das Begleitheft fanden viel Anklang und er wurde immer wieder angesprochen, ob er nicht weitermachen wolle. Und dies tat der engagierte Mann – und zwar mit viel Herzblut. Das kommt auch in der neusten Publikation zum Ausdruck.

Mit „Geschichte und Geschichtchen“, wie es auf dem Titel heißt, liefert sie wieder einen facettenreichen Einblick in das frühere Leben im Dorf und seiner Bewohner. Auf 31 Seiten erfährt der Leser viel Interessantes, angefangen bei der ausführlichen Beschreibung der medizinischen Versorgung zu DDR-Zeiten über die Schulzeit in den 30er Jahren, einer Familiengeschichte in Friedrichsbauhof bis hin zu den uralten Bäumen an der Gussower Dorfstraße.

Ausschnitte aus Fritz Bergers Lebenserinnerungen

Auch Ausschnitte aus Fritz Bergers Lebenserinnerungen, der in Gussow geboren und verstorben ist, enthält das Heft. „Natürlich konnte ich die Arbeit an 15 Heimatheften nicht allein bewerkstelligen, sondern war auf Zuarbeiten von Partner angewiesen“, stellt Georg Schäfer fest. Neben zahlreichen Autoren, Bereitstellern von Bildmaterial und Zeitzeugen waren insbesondere Korrekturleserin Heike Buchstein, der Grafiker Elmar Huxoll und Uwe Mann von der Digitaldruck GmbH Königs Wusterhausen involviert.

„Die drei haben seit 15 Jahren unsere Hefte zum Laufen gebracht und ihnen ein Gesicht verliehen, dafür möchte ich mich herzlich bedanken“, sagt Georg Schäfer. Uwe Mann hat sich anlässlich des Abschlusses der Reihe eine besondere Überraschung ausgedacht: In edlem Dunkelblau mit silberner Schrift überreichte er Georg Schäfer kürzlich eine gebundene Ausgabe aller erschienenen Hefte. Der Projektleiter freute sich sehr. Dass das Interesse bis heute andauert, hätte der rührige Mann, der als Heidesees Tourismusbeauftragter arbeitet, sich zu Anfang nicht träumen lassen. „Wir sind älter geworden. Dem müssen wir Rechnung tragen. Irgendwann hat alles ein Ende, so auch unsere Heimatheftreihe“, meint der 74-Jährige.

Er fügt hinzu, dass dies aber nicht bedeute, dass es keine Themen mehr in Gussow gebe. Vielleicht gehe es in anderer Form mit neuen Ideen und Partnern weiter, lässt Georg Schäfer offen. Erwerben kann man die Publikation für 7,50 Euro in der Touristeninformation Heidesee oder per E-Mail an der-heideschaefer@web.de. Alle Vorgängerhefte liegen zum selben Preis vor.

Von Heidrun Voigt