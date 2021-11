Dahme-Spreewald

Der Grundstücksmarkt in Dahme-Spreewald und insbesondere in der Flughafenregion zieht auch nach dem Rekordjahr 2020 weiter an. Im ersten Halbjahr 2021 sind die Bodenpreis erneut in die Höhe geschnellt.

Im Berliner Umland legten sie innerhalb eines Jahres um 25 Prozent zu, im ländlichen Raum um immerhin 20 Prozent. Das geht aus einem Zwischenbericht hervor, den der Landkreis am Freitag vorstellte. Damit setzt sich auch im Jahr 2021 ein Trend fort, der nunmehr seit zehn Jahren anhält.

Neubauten kosten in Zeuthen und Umgebung fünf Prozent mehr

Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus im Berliner Umland etwa mussten Käufer im ersten Halbjahr 11 Prozent mehr bezahlten im Jahr davor. Im Schnitt waren das 485.000 Euro pro Haus, wobei die Preise zum Teil noch deutlich darüber liegen, weil in den Durchschnitt sowohl neu gebaute Häuser als auch Bestandsimmobilien einfließen.

Neuere Einfamilienhäuser in Schulzendorf, Zeuthen, Eichwalde und Wildau – also den vom Flugverkehr direkt betroffenen Gemeinden – kosteten im Vergleich zum Vorjahr fünf Prozent mehr, sie liegen jetzt bei durchschnittlich 540.000 Euro pro Haus.

BER hat keinen negativen Einfluss auf Preise

„Wir können daraus ablesen, dass die Inbetriebnahme des BER und der Fluglärm derzeit keine negativen Einflüsse auf die Preisentwicklung in diesen Gemeinden hat“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Gutachterausschusses, Dirk Schiefelbein. Genauso wenig wie die Pandemie.

Die Grundsituation ist also die alte: Immobilien sind begehrt, es ist Geld vorhanden, dadurch steigen die Preise. Trotzdem verändert sich etwas am Grundstücksmarkt: Zwar wurde eine Rekordzahl an Grundstücken und Häusern verkauft, aber der dabei erzielte Gesamtumsatz ist erstmals seit Jahren zurückgegangen. Die Erklärung dafür lieferte Dirk Schiefelbein aber gleich mit: „Wir stellen fest, dass das Kaufgeschehen immer weiter in den Süden des Landkreises rückt“, sagte er.

Amt Schenkenländchen liegt auf Rang drei

Die Käufer weichen etwa ins Amt Schenkenländchen aus, wo im ersten Halbjahr 139 Grundstücke verkauft wurden. Das sind mehr als doppelt so viele wie im ersten Halbjahr 2020. Damit liegt das Amt hinter Königs Wusterhausen (221 Verkäufe) und Schönefeld (181) inzwischen auf Rang drei der begehrtesten LDS-Kommunen.

Auch im Amt Unterspreewald und in Mittenwalde wurde deutlich mehr verkauft als im vorigen Jahr. Weniger verkauft wurde hingegen Eichwalde, in Schulzendorf und in Heidesee.

Heidesee wird immer teurer

Auch das ist aber kaum die Folge von nachlassendem Interesse, sondern eher von fehlendem Angebot. Heidesee etwa liegt im direkten Tesla-Umfeld und spürt deshalb derzeit eine immense Nachfrage nach Wohngrundstücken. Gleichzeitig darf die Gemeinde aber seitens des Landes kaum neue Baugebiete ausweisen. Dass dort weniger Grundstücke als im Vorjahr verkauft wurden, liege nur daran, dass dort kaum Grundstücke angeboten werden, sagte Landrat Stephan Loge (SPD). Was verkauft wird, wechselt aber zu immer höheren Preisen den Besitzer.

Entsprechend ist der Umsatz, der in Heidesee mit Immobilien gemacht wurde, trotz weniger Verkäufe um mehr als ein Drittel gestiegen. „Heidesee ist neben Königs Wusterhausen auch der Hotspot bei Baugenehmigungen und Bauanträgen“, so Loge. Der Landrat kündigte an, die Gemeinde finanziell bei der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes zu unterstützen. Das Land müsse zudem seine strikte Haltung im Bezug auf die Einschränkungen für Heidesee überdenken, so Loge.

Landrat sieht Handlungsbedarf im Süden von LDS

Der Landrat mahnte angesichts der im ländlichen Raum steigenden Preise die Kommunen an, zu überlegen, ob ein Flächenkauf derzeit möglich uns sinnvoll ist. „Jede Kommune sollte sich überlegen, ob sie nicht Reserveflächen vorhält, die sie später ihren Anwohnern anbieten kann“, so Loge. Sonst drohe dort womöglich bald eine ähnliche Situation wie im Norden.

Im Speckgürtel lässt sich schon seit geraumer Zeit beobachten, dass sich viele Bevölkerungsgruppen keine Häuser oder Grundstücke mehr im eigenen Ort leisten können. Auch für ortsansässige Gewerbebetriebe wird es zunehmend schwer, sich zu verändern oder zu vergrößern, wenn sie teilweise mit global agierenden Unternehmen um begehrten Baugrund konkurrieren. Im Süden ist die Situation derzeit noch nicht so angespannt – weshalb theoretisch auch Kommunen noch eher die Chance haben, günstig Land zu erwerben. „Das sollte man sich überlegen“, so Loge.

In Schönefeld dürfte dieser Zug abgefahren sein. Dort ist im ersten Halbjahr mit rund 100 Millionen Euro der größte Umsatz auf dem Grundstücksmarkt erzielt worden. Zudem wechselte auch die Hälfte aller im Landkreis verkauften Eigentumswohnungen in Schönefeld den Besitzer – zu Quadratmeterpreisen von 5500 bis 6000 Euro.

Von Oliver Fischer