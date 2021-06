Halbe

In Halbe passiert derzeit so einiges: Die historischen Bahnhofsgebäude werden zu einem gemeinsamen Kulturort. Das soll am kommenden Samstag auf eine spezielle Art zelebriert werden. Eine alte Laderampe soll abgerissen werden, damit Platz für Neues entstehen kann. „Rampe wird Kunst“ ist das Motto des Tages, denn mehrere Künstler sind eingeladen worden, auf ihre Art den Abriss zu begleiten oder auch zu dokumentieren. „Transform“ nennen die Akteure des Vereins „Halbe.Welt“, was da am Samstag und auch in den kommenden Wochen passieren soll.

Drei Bahnhofskomplexe hat der Ort

Einst wurden über die Rampe des ehemaligen Güterbahnhofs Ziegel, Holz oder auch Panzer verladen. So einige Halber können sich noch erinnern, wie sie als Kinder mit dem Schlitten die Rampe runtergesaust sind, erzählt Ralf Gion Fröhlich. Er ist dabei, einen der insgesamt drei Halber Bahnhofskomplexe zur „Esperanto Stacio“ umzuwandeln, einem Ort für Seminare, Workshops und Veranstaltungen mit Übernachtungsmöglichkeiten.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben diesem ehemaligen Empfangsgebäude steht der Kaiserbahnhof, nach jahrzehntelangem Verfall mittlerweile akribisch und beeindruckend restauriert und dafür 2020 mit dem Denkmalpflegepreis des Landes Brandenburg ausgezeichnet. Der Besitzer Peter Macky hatte ohnehin immer die Vision, dass dieser im Inneren mit aufwendigen Wand- und Deckenmalereien dekorierte Bau ein Kulturort für die Menschen im Ort und in der Region werden soll. Im Sommer vergangenen Jahres gab es dann erstmals eine mehrtägige große Kunstaktion in und vor beiden Gebäuden. Der Vorplatz der Bahnhöfe wurde ganz bewusst mit einbezogen in die Aktivitäten, an denen alle Neugierigen sich beteiligen konnten. „Halbe.Welt“ hatten die Organisatoren jene dem großen Thema „Krieg & Frieden“ gewidmete Kulturwoche damals betitelt. Vor allem Susanne Thäsler-Wollenberg aus Schulzendorf und Karen Ascher aus Lübben engagierten sich für das Projekt.

Die alte Laderampe muss einer Kläranlage weichen. Hier wurden einst Ziegel, Holz, aber auch Panzer verladen. Der Abriss wird mit einem Abrissfest als Transformation vom Industrie- zum Kulturstandort gefeiert. Quelle: Andrea Grote

Die „Esperanto Stacio“ wurde erstmals Ausstellungsort, und alle Beteiligten spürten, „was für ein toller Standort das ist“, sagt Dörthe Ziemer. Sie ist die Vorsitzende des jungen Vereins, der sich aus jenem Projekt entwickeln konnte und im Februar gegründet worden ist. „Wir wollen das als Kulturknotenpunkt ausbauen“, sagt Susanne Thäsler-Wollenberg über das Bahnhofsensemble. Und: „Es ist alles sehr aufregend und sehr schön.“

Etwas für die Region

„Viele Halber verbinden sehr viel mit diesem Ort“, betont Dörthe Ziemer. Und Ralf Gion Fröhlich erinnert sich an die Neugier, mit der ihm, kaum dass er den Bahnhof für die Esperanto-Bewegung erworben hatte, die Einheimischen entgegentraten. „Wir wollen miteinander ins Gespräch kommen“, sagt er. Der neue Verein verbindet die historischen Bahnhofsgebäude und den Bahnhofsplatz zu einem Ensemble – eben nicht nur optisch, sondern vor allem in der Art der Nutzung und Vernetzung. Für Fröhlich eine „glückliche Fügung“, dass all dies möglich wird im Miteinander und dem unbedingten Wunsch aller, für die Region etwas zu schaffen, das die Menschen vor Ort einbinden kann.

Kinder sollten Tobekleidung tragen

Wie das gehen soll, können Interessierte am Samstag erleben. Bevor die eigentliche Abrissaktion starten soll, dürfen ab 15 Uhr Kinder noch einmal die Rampe in Besitz nehmen und eigene künstlerische Interpretationen hinterlassen. Die Kinder sollten aber bloß nicht ihre besten Kleidungsstücke anziehen, so Ralf Gion Fröhlich, da sicherlich ordentlich gekleckst werden wird.

Bevor dann später Bauarbeiter und Musiker mit Presslufthammer und Schlagzeug loslegen, werden die acht Künstler vorgestellt, die Spuren oder auch Teile der Rampe in eigene Werke einfließen wollen. Eine Komposition wird zum Beispiel entstehen, aber auch Installationen. Präsentiert werden sollen die Arbeiten dann am 27. August in einer Ausstellung vor Ort. An jenem Wochenende wird es dann außerdem ein Sprachenfestival in Halbe geben mit Lesungen und weiteren kleinen Veranstaltungen an verschiedenen Punkten des Dorfes.

Andrea Grote, eine der ausgewählten Künstlerinnen, bei ersten Studien vor Ort. Die Künstlerin aus Kleinmachnow kennt die Region bereits gut: 2016 und 2017 nahm sie an der Spektrale in Luckau und der Aquamediale in Lübben teil. Quelle: Karen Ascher

Mit dem Abriss der Rampe, an deren Stelle eine Biokläranlage für die Esperanto Stacio entstehen soll, endet zugleich eine andere Ausstellung: „Halbe Welt – Ganzes Leben“ war ein fotografisches Projekt mit Alleinerziehenden, die, angeleitet von Künstlerinnen, Dinge ihres Alltags mit der Kamera festhielten. Wer die Schau noch sehen möchte, kann das am Samstag ab 14 Uhr tun. In kleinen Gruppen können Interessierte in den ehemaligen Gastraum des früheren Bahnhofs eintreten. Für die Abrissparty danach gilt: Abstand halten, Masken dabei haben.

Von Karen Grunow