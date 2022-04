Halbe

Die immer häufiger auftretenden Trockenperioden bereiten den 32 aktiven Feuerwehrleuten der Halber Wehr, deren Ort rundum von Wald umgeben ist, zunehmend Sorgen. „Glücklicherweise hat sich die Waldbrand-Warntechnik in den letzten Jahren deutlich verbessert, sodass die hier entstehenden Brände insgesamt kleiner geworden sind“ sagt der stellvertretende Wehrführer Andreas Thiele. Dennoch sei für alle höchste Wachsamkeit geboten. In Trockenperioden, gepaart mit dem kräftigen Wind der letzten Wochen, könnten sich die Flammen binnen weniger Minuten rasend schnell ausbreiten.

Halber Kameraden wissen um steigende Waldbrandgefahr

Viele der Halber Kameraden kennen diese Gefahren zur Genüge, waren sie doch schon bei zahlreichen Waldbränden unter anderem in Massow oder Märkisch Buchholz im Einsatz. Hinzukommt, dass durch die inzwischen 77 Jahre zurückliegende Kesselschlacht um Halbe aufgrund von Alt-Munition noch immer zahlreiche Gefahren in den Wäldern lauern. Im Fachjargon sind dies Munitionsverdachtsflächen. Hier darf nichts, aber auch gar nichts auf die leichte Schulter genommen werden.

Insgesamt verzeichnen die Halber Kameraden jährlich etwa 80 bis 90 Einsätze, wobei es sich nur bei einem knappen Drittel tatsächlich um Brände handelt. Die überwiegende Mehrheit, knapp zwei Drittel, bezieht sich auf technische Hilfeleistungen. Der Löwenanteil davon entfällt auf Verkehrsunfälle, die sich auf der A 13 ereignen. Hier sichern die Halber Einsatzkräfte gemeinsam mit den Köriser und den Teupitzer Feuerwehrleuten die Abschnitte zwischen Bestensee und Staakow ab. „Seit dort ein Tempolimit eingeführt wurde, hat die Schwere der Unfälle insgesamt deutlich nachgelassen“, resümiert Thiele erleichtert. Meist seien „nur noch“ Blechschäden zu verzeichnen.

Für die Bekämpfung von Waldbränden sind die Kameraden der Ortswehr Halbe bestens gerüstet. Mit zunehmender Trockenheit tritt der Ernstfall rund um Halbe leider immer häufiger ein. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Halbe

Halbe: Viele Schichtarbeiter aktiv in der Feuerwehr

In puncto Einsatzbereitschaft am Tage stellt der Vize-Wehrleiter erfreut fest: „Die Halber Wehr konnte bisher immer ausrücken. Wir mussten noch nie passen“. Zu verdanken ist dies neben dem Homeoffice vor allem den vielen Schichtarbeitern, die hauptberuflich unter anderem als LKW-Fahrer, Krankenschwester, Metallfacharbeiter oder Schmied ihre Brötchen verdienen. Andreas Thiele, dessen Vater und Großvater auch schon in der Feuerwehr aktiv waren, verschweigt aber auch nicht, dass sich in der Wehr derzeit bei den Dreißig- bis Vierzigjährigen eine Alterslücke zeigt. Das Durchschnittsalter dürfte um die 37 liegen. „Jede oder jeder Neue zwischen sechs und 65 Jahren, der Spaß am Helfen und Unterstützen von anderen hat, ist bei uns herzlich willkommen“, betont Thiele, der übrigens schon mit seinem zehnjährigen Sohn die Familientradition Feuerwehr fortsetzt.

Im Schenkenländchen reichlich Ausbildungsangebote

Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. Gute Möglichkeiten für die Ausbildung werden der Wehrleitung zufolge im Schenkenländchen reichlich angeboten. So verfüge die Halber Wehr über viele Maschinisten und Gruppenführer. Auch mit der technischen Ausstattung sind die Kameraden zufrieden. Das erst Anfang der 1990er Jahre ausgebaute Gerätehaus in der Schweriner Straße befindet sich allerdings schon wieder am Limit.

Und dies nicht zuletzt deshalb, weil die beiden Jugendwärterinnen Jasmine Püschel und Anika Neumann für die Arbeit mit dem Feuerwehr-Nachwuchs brennen. „Es ist sagenhaft, was die beiden Frauen mit den Jugendlichen und Kindern alles auf die Beine stellen. Das erstreckt sich von der Arbeit an Stationen bis zu Treffen mit dem Förster oder Ausflügen zum Schwimmen“, lobt die Halber Wehrführung.

Der stellvertretende Halber Ortswehrführer Andreas Thiele. Quelle: Franziska Mohr

Halber Wehr engagiert sich im Ort

Ohnehin hoffen die Halber Kameraden, dass die Pandemie endlich wieder ein stärkeres soziales Engagement auch im Ort zulässt. Einen „Tag der offenen Tür“ haben die Feuerwehrleute nach zwei Jahren Zwangspause wieder fest im Blick ebenso wie das traditionelle Nikolausfest direkt am Gerätehaus. Geradezu selbstverständlich ist für sie auch die Absicherung des Lampionumzuges der Kita oder die gute Zusammenarbeit mit der Grundschule. „Schließlich will unser ‚alter Mann‘ - Jürgen Gonschorek, mit 61 Jahren unser ältester aktiver Kamerad, auch in diesem Jahr wieder die Gulaschkanone befeuern“, sagt Andreas Thiele schmunzelnd.

Gemeinsam mit seinen Kameraden freut sich der Vize-Wehrleiter nach der Zwangspause wieder auf mehr Geselligkeit und rund um die Gerätehäuser auf einen größeren Austausch mit den anderen Wehren des Schenkenländchens. „Pandemiebedingt ist dies in den vergangenen zwei Jahren fast auf der Strecke geblieben, obwohl sich die Kameraden im Schenkenländchen einschließlich aller Wehrleitungen wirklich gut verstehen. Neid gibt es hier nicht“, betont die Halber Wehrführung.

Freiwillige Feuerwehr Halbe Gründung: 1921 Mitglieder: 32 aktive Einsatzkräfte, davon acht Frauen Jugendfeuerwehr: 16 Mitglieder Kinderfeuerwehr: 8 Einsatztechnik: Löschgruppenfahrzeug LF 10/6, Tanklöschfahrzeug TLF 20/40, Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), Schlauchboot mit Eisschlitten Alters- und Ehrenabteilung: 10 Mitglieder Feuerwehrverein: 40 Mitglieder

