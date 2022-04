Halbe

Michael Fischer (37) ist als Gemeindearbeiter in Schönefeld tätig und seit zwei Jahren Ortswehrführer in Halbe.

Was müssen Feuerwehrfrau oder -mann heutzutage mitbringen?

Michael Fischer: Den unerschütterlichen Willen, anderen Menschen helfen zu wollen, und das gepaart mit Spaß und Ehrgeiz.

Seit wann sind Sie schon dabei?

Ich bin in der Jugendfeuerwehr seit 1995. Schon als Zehnjähriger war das mein Traum.

Was kann Ihre Truppe am besten?

Wir sind absolute Profis bei Waldbränden. Bei ihrer Bekämpfung haben wir inzwischen ausreichend Übung, die wir angesichts der mit dem Klimawandel verbundenen Trockenheit in unseren Wäldern wohl auch zunehmend brauchen werden.

Und was ist der unbeliebteste Job, den Sie und Ihre Kameraden übernehmen müssen?

Das sind mit Abstand Unfälle oder Suizide im Zusammenhang mit der Bahn, bei denen wir nicht selten abgerissene Gliedmaßen einsammeln müssen. Es gab traurige Jahre, in denen wir dies gleich dreimal machen mussten. Das sind Ereignisse, die man nur schwer verdaut.

Was ist Ihr größter Wunsch für die Halber Feuerwehr?

Das Wichtigste ist, dass die Kameradinnen und Kameraden auch künftig von allen Einsätzen gesund und munter zu ihren Familien zurückkehren.

Und darüber hinaus?

Wir benötigen dringend eine Entlastung für unser viel zu kleines Gerätehaus. Geplant ist, dass wir eigentlich noch in diesem Jahr einen Containeranbau bekommen, in dem dann in einem Schulungsraum 32 Personen Platz finden. Perspektivisch geht es um einen Neubau, der im Gewerbegebiet in der Sonnenallee entstehen soll. Der Zeitpunkt ist aber noch offen.

Von Franziska Mohr