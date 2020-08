Halbe

Wie man sich gesünder ernähren und Sport in den Alltag integrieren kann – darum geht es für 20 Mädchen und Jungen zwischen zwölf und 16 Jahren in Halbe. Sie verbringen zwei Wochen ihrer Ferien im „4you.camp“ im dortigen Evangelischen Freizeitheim. Initiatorin und Projektleiterin des Camps ist Heike Böhm. Die Kinder und Jugendlichen haben dort die Gelegenheit, den Grundstein für eine gesündere Zukunft zu legen.

Bewegung und gesunde Ernährung

Bewegung und gesunde Ernährung sind die Grundpfeiler des Camps. Tony Zimmermann, Sportstudent, ist für die Bewegung zuständig und Christina Langenfeld, die in Workshops anhand der Ernährungspyramide erklärt wie es sich mit den Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen in den Nahrungsmitteln verhält, gehören zum Betreuerteam. Nicht nur Theorie ist gefragt, in der Küche können sich die Teilnehmer beim Zubereiten der Speisen ausprobieren. Und bei all den Workshops bleibt auch noch genügend Zeit miteinander Spaß zu haben.

Sie tummeln sich an der Tischtennisplatte

Wie man den Blumenkohl zerkleinert, will die zwölfjährige Elisa wissen. Paula indessen weiß genau, wie man Zwiebeln schneidet. Während die anderen sich an der Tischtennisplatte tummeln, steht für die beiden Küchendienst an. Jana und Theresa, die Ausbildungen zur Diätköchin machen, stehen ihnen zur Seite. Sie kümmern sich um alles rund in der Küche. „Auch für uns ist das Camp ein Gewinn. Gibt es doch Tipps von Chrissy, die wir für unsere Ausbildung gut gebrauchen können“, sagt Jana.

Beim Hobby eingeschränkt

„Durch mein Gewicht fühle ich mich bei meinem Hobby, dem Radfahren, immer mehr eingeschränkt“, berichtet Luis. Er sagt auch, dass ihn seine Eltern beim Abnehmen unterstützen. „Ich habe hier richtig viele Freunde gefunden und es wird sicher traurig werden, wenn wir nach den zwei Wochen wieder auseinandergehen“, sagt Tamia. Manchmal sei der Sport ja ein bisschen anstrengend, aber er mache trotzdem Spaß. „Früher hab ich oft zu viel gegessen“, sagt sie. Aber mit dem panierten Fleisch sei nun endgültig Schluss, schließlich schmecke es auch gut, wenn man das viele Fett bei der Zubereitung weglasse. „Im Workshop mit Chrissy lernen wir, wie wir unsere Ernährung umstellen können“, berichtet die Zwölfjährige. „Die Kinder erleben, was in zwei Wochen alles erreichbar ist und können die Erfahrungen mit nach Hause nehmen“, fasst es Heike Böhm zusammen.

Von Gerlinde Irmscher