Halbe: Laderampe wird durch Verein „Halbe Welt“ zu Kunst

Halbe

Aus dem historischen Bahnhofsensemble in Halbe entstehen die Kulturbahnhöfe Halbe. Diese Entwicklung feiert der Verein „Halbe Welt“ mit dem Kunstprojekt „Transform“. Am Samstag hatte er anlässlich des Abrisses der alten Laderampe, die einer Kläranlage weichen muss, zu einem Abrissfest eingeladen, um die Transformation vom Industrie- zum Kulturstandort zu feiern. Symbolisch setzte „Baumeister“ Irek Baran den Presslufthammer an.

Acht Künstler werden sich nun mit den Bruchstücken und Eindrücken vom Abriss der Rampe künstlerisch auseinandersetzen – die Laderampe wird zur Kunst transformiert. Die Ergebnisse werden am 27. August in einer Ausstellung präsentiert. Die Vernissage ist eingebettet in das Sprachenfestival Lingva Fest am 27. und 28. August in Halbe, das künftig regelmäßig stattfinden soll. Kleine Workshops zu verschiedenen Sprachen sowie Musik und Begegnungen stehen auf dem Programm. Sechs der Künstler waren zum „Abrissfest“ gekommen und stellten sich vor.

Viele Ideen für das Projekt „Transform“

Die Brüder Gustav H. und Max H. Stolze planen eine begehbare Installation. Song Zhifeng aus China findet das Projekt sehr geeignet für seine künstlerische Tätigkeit. Raimund Sotier aus Schönwalde will das Material aufnehmen und in eine andere Form bringen. Eigentlich sei er ja Maler und wolle nun einmal ein anderes Projekt machen, aber auch nicht zu viel vorab verraten. Andrea Grote aus Kleinmachnow hat es das Pflaster der Rampe angetan. Veränderung und Zeit stehen dabei im Vordergrund. „Ich habe einen Plan, aber der kann sich bei der Arbeit durchaus noch ändern. Was am Ende dabei herauskommt, ist spannend“. Erivan Phumpiu, der in Eichwalde lebt, möchte mit Respekt und Liebe ein Kunstwerk für die Ausstellung schaffen. Gabriele Kühne hat die Rampe am Samstag zum ersten Mal gesehen und war überrascht: „Ich hatte sie mir eigentlich ganz anders vorgestellt, mal schauen was dabei herauskommt“ und erklärt noch, dass sie bildhauerisch arbeitet. Überhaupt hielten sich die Künstler zurück und wollten nicht zu viel von ihren Ideen preisgeben, um die Spannung bis zum 27. August zu halten.

Kinder bemalten die Rampe mit Farbe und Kreide

Bereits um 15 Uhr begann an der Rampe ein Kinderprogramm. Da wurde gesprayt oder mit Farbe und Kreide gemalt. Die Mädchen und Jungen hatten ihren Spaß und die Rampe wurde schon mal zu einem kleinen Kunstwerk.

Die Kinder hatten Spaß bei der Malaktion. Quelle: Gerlinde Irmscher

Ebenfalls um 15 Uhr lud der Shia-Landesverband Brandenburg zur Finissage des Fotoprojektes „Halbe Welt/Ganze Welt“ ein, zu der auch die Landesgleichstellungsbeauftragte Manuela Dörnenburg gekommen war. „Was die Ausstellung schafft, ist Sichtbarkeit. Die Fotos sprechen an und sind großartig“, erklärt sie und auch, dass Alleinerziehende schon immer die Alltagshelden seien.

Von Gerlinde Irmscher