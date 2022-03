Halbe

Die Kooperation der Phronesis Diskurswerkstatt aus Gumtow und des Vereins „Halbe Welt“ wird am 17. März um 19 Uhr mit einer Lesung mit der Schauspielerin Nele Heyse im Kaiserbahnhof Halbe fortgesetzt.

Frauen im Irak schreiben anders als Männer

Die in Berlin und Halle lebende Schauspielerin Nele Heyse schreibt und publiziert als freischaffende Künstlerin. Sie ist auch mit eigenen Texten und eigenen Programmen unterwegs und gehört zum Künstlernetzwerk Teatre Blau. In Halbe liest sie unter dem Titel „Mit den Augen von Inana“ Texte zeitgenössischer Autorinnen aus dem Irak.

Frauen im Irak schreiben anders als Männer. Obwohl sie zum Teil das gleiche Schicksal erlitten haben und noch erleiden. Immer spielen Gefühle, die unterschiedlich verarbeitet werden, eine Rolle. Liebe in den Zeiten des Terrors, Auseinandersetzungen mit Gewalt, Träumen und Ängsten.

Aufschrei gegen die patriarchalische Gesellschaft

Die Texte zeigen, dass Frauen anders leiden, anders empfinden und sie vor allem noch andere Formen von Gewalt ertragen müssen. Denn es ist nicht nur die Gewalt des Terrors, sondern auch die Gewalt in der Familie, unter der Frauen oft leiden. Ihre Gedichte und Geschichten sind ein Aufschrei gegen die patriarchalische Gesellschaft, die sich in jüngster Zeit wieder verfestigt und die Freiräume von Frauen immer mehr einschränkt.

Mit der Lesereihe unter dem Titel „Anerkennung, Individualität und Akzeptanz – über das Zusammenleben“ will die Phronesis Diskurswerkstatt den Blick für den Anderen schärfen und die Werte der Humanität als Basis liberaler Demokratie stärken, heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, die Situation in den Herkunftsländern von Geflüchteten zu zeigen und zu Diskussionen über Vorurteile und über eine gemeinsame Wertorientierung in einer Einwanderungsgesellschaft anzuregen.

Die Veranstaltung findet nach der 2G+-Regel statt. Tickets gibt es online unter https://www.phronesis-diskurs.de/veranstaltungen sowie an der Abendkasse.

Von MAZonline