Halbe

Es war ein schöner Moment für Martina Morgenstern, Vorsitzende des Gemeindekirchenrates der Dankeskirche in Halbe, als am Montagmorgen die Orgelbauer vor der Kirchentür standen. Nun endlich geht es los, die Orgel wird saniert. „Wir haben viel geschafft in den letzten Jahren, wenn jetzt noch die Orgel saniert wird, ist das eine große Freude für uns alle“, sagt Martina Morgenstern.

Die Halber Orgel wurde 1913 von der Orgelbaufirma W. Sauer in Frankfurt/Oder gebaut. Das Originalfirmenschild ist noch auf dem Spieltisch erhalten. Da ist auch zu sehen, dass es die 1162. „Sauer-Orgel“ war. Auch eine Orgelkartei für Opus 1162 gibt es noch. Darin können die heutigen Orgelbauer genau sehen, was in den rund 107 Jahren an der Orgel verändert wurde. „Wir haben den Anspruch, die Orgel wieder im Originalzustand herzustellen“, sagt Orgelbaumeister Thomas Lang. Er ist der Fachtechnische Leiter von W.Sauer Orgelbau Frankfurt/Oder mit heutigem Sitz in Müllrose.

Anzeige

Auch der Krieg hat Spuren an der Orgel hinterlassen

„Die originale Grundsubstanz ist erhalten und somit ist die Orgel auch renovierungswürdig“, so Thomas Lang. Allerdings ist es nicht nur der Holzwurm, der sich in der Orgel wohlfühlt, auch der Krieg hat Spuren hinterlassen. So sind an einzelnen Pfeifen kleine Granatsplitter auszumachen.

Weitere MAZ+ Artikel

Das Originalfirmenschild ist noch auf dem Spieltisch erhalten. Da ist auch zu sehen, dass es die 1162. „Sauer-Orgel“ war. Quelle: Gerlinde Irmscher

Um die Finanzierung stemmen zu können, erfolgt die Sanierung der Orgel in zwei Bauabschnitten. Im ersten Bauabschnitt wird das Instrument technisch instand gesetzt. Das heißt unter anderem, dass sich der Holzwurm nicht weiter im Gehäuse wohlfühlt und zudem die Orgel wieder bespielbar wird. 90.000 Euro sind dafür veranschlagt. 61.000 Euro davon kommen aus dem EU-Förderprogramm Leader, 2000 Euro vom Förderverein Alte Kirchen in Berlin/ Brandenburg, 15.000 Euro aus Rücklagen der Kirche.

Orgelsanierung hat Priorität

Der Förderverein selbst konnte 12.000 Euro locker machen. „Eigentlich war das Geld für die Sitzheizung in der Kirche gedacht, aber die Orgelsanierung hat jetzt erst einmal Priorität“, erklärt der Vorsitzende des Fördervereines Eckart Köthe.

Für den zweiten Bauabschnitt muss noch das Geld gesammelt werden. Dann sollen zur Rückführung der Disposition die fehlenden Register eingesetzt werden, dadurch erhält das Instrument, das beim Bau als romantische Orgel angelegt wurde, wieder seinen ursprünglichen Klang.

Die Orgel in der Dankeskirche Halbe wird restauriert Quelle: Gerlinde Irmscher

Nun wird in zwei Tagen bis auf das Orgelgestell und die Windladen alles abgebaut und zur Aufarbeitung in die Werkstatt nach Müllrose gebracht.

„Mein Traum ist, dass Heiligabend die Orgel wieder in der Kirche erklingen kann“, sagt Thomas Lang. Allerdings liegt das nicht alleine in der Hand der Orgelbauer. Sie sind auf Zulieferungen von anderen Firmen angewiesen, unter anderem muss der neue Motor angeliefert werden.

Im Juni 2008 hatte sich der Förderverein Dankeskirche Halbe gegründet. Konzentriert sich der Verein satzungsgemäß auf die Beschaffung von Geldmitteln für die Renovierung der Kirchgebäudes, ist es aber auch ein wichtiges Ziel, die Kirche zu einem Ort der Begegnungen, des Erlebens von Gemeinschaft und von kulturellen Veranstaltungen zu machen. Viel ist seither passiert. So wurde im September 2015 mit der Sanierung des Kirchturmes begonnen, die Ende 2015 abgeschlossen werden konnte. Ab Ostern 2018 konnte mit den Sanierungsarbeiten am Freizeitheim und im Kirchenschiff begonnen werden.

Von Gerlinde Irmscher