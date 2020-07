Halbe: Statt Domina Räuber ins Haus geholt

Halbe

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Mann von zwei 25 und 26 Jahre alten Tätern in seiner Wohnung ausgeraubt. Der Geschädigte hatte sich zuvor eine Domina nach Hause bestellt. Nach Absprache ließ der Mann seinen Schlüssel in der Haustür stecken.

Als er einen Pkw vorfahren sah, ging er davon aus, dass die Frau wie bestellt erscheint. Er saß auf seiner Couch, als er plötzlich von hinten überwältigt und festgehalten wurde. Die beiden Täter fesselten ihr Opfer und entwendeten anschließend dessen Fernseher, Telefon, EC-Karte und weitere Gegenstände.

Die Täter flüchteten zunächst mit einem Auto in unbekannte Richtung, konnten allerdings später von Polizeibeamten mit dem Raubgut festgestellt und verhaftet werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline