Die beliebte Reihe „ Waldkino“ in der Oberförsterei Hammer konnte in diesem Jahr wie so vieles nicht stattfinden. Normalerweise würde am letzten September-Wochenende die besondere Filmsaison enden. Wolfgang Georgsdorf, der das Waldkino 2013 gemeinsam mit Tim Ness, dem Leiter der Oberförsterei, etabliert hat, möchte nun mit einer Waldkino-Sonderveranstaltung den „Saisonabschied von einer nicht-stattgefundenen Waldkino-Saison“ begehen.

Aufnahmen von Flügen über Wälder

Am Sonnabend wird es deshalb eine „Ode an den Wald“ geben. Allerdings nicht in der schönen Scheune der denkmalgeschützten Oberförsterei Hammer, sondern im Kaiserbahnhof in Halbe. Gezeigt werden ab 20 Uhr Flüge über und durch die Wälder dieser Welt. Dazu spielen Musiker der oberösterreichischen Gruppe Widawö, bestehend aus Geiger Gotthard Wagner und Perkussionist Andreas Lugner. Die beiden sind auf alte Volksmusik und Tanzmusik spezialisiert und werden unterstützt von Wolfgang Georgsdorf und weiteren Musikerinnen und Musikern aus der Region. Georgsdorf, der im Wald beim Münchehofer Ortsteil Hermsdorf eine besondere Bleibe hat, musiziert seit einiger Zeit in einer lokalen Band.

Vielleicht gibt es sogar Tanz im Garten – natürlich mit Abstand

Sollte das Wetter freundlicher werden als angekündigt, wollen die Akteure zum „Dis-Tanz“ im Garten aufspielen – Tanzen mit Abstand rund um den prachtvollen Kaiserbahnhof. Aufgrund der geltenden Hygiene-Bestimmungen dürfen maximal 50 Personen der Veranstaltung im Gebäude beiwohnen. Anmelden sollten sich Interessierte deshalb schnell via E-Mail an waldkino@georgsdorf.de. Unterstützt wird die „Ode an den Wald“ vom Amt Schenkenländchen. Kaiserbahnhof-Besitzer Peter Macky öffnet gern sein Haus für eine solche Veranstaltung, denn Ziel ist, dass der Bahnhof sich zu einer Begegnungsstätte entwickelt. Georgsdorf dankt außerdem Willi Schwabe, der als Mann vor Ort Ansprechpartner ist.

