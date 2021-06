Halbe

Nach dem tödlichen Unfall am Mittwoch auf dem Bahnsteig in Halbe war die Bahnstrecke zwischen Königs Wusterhausen gut drei Stunden lang gesperrt. Wie die Odeg mitteilte, fuhren zwischen 8.30 und 11.45 Uhr keine Züge. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.

Mann tödlich verletzt

Am Mittwoch morgen war ein Mann auf dem Bahnsteig von einem vorbeifahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 91-Jährige aus Halbe stand zu dicht an der Bahnsteigkante und wurde vom Sog des Zuges mitgerissen. Der Regionalexpress RE 2 fuhr in Richtung Cottbus, er hält nicht in Halbe.

Nach dem Unfall leitete der Zugführer eine Schnellbremsung ein, der Zug nahe Halbe auf freier Strecke zum Stehen. Die rund 250 Passagiere sollten zunächst evakuiert werden. Das wurde laut Odeg-Sprecherin Dietmute Graf aber wieder verworfen. Die Passagiere blieben im Zug, bis er weiterfahren konnte. Die Waggons waren klimatisiert.

Sicherheitsabstand beachten

Die Odeg-Sprecherin rief dazu auf, den Sicherheitsabstand auf den Bahnsteigen zu den Gleisen unbedingt zu beachten. Reisende müssen hinter den Markierungen bleiben und sollen sich nicht auf sie stellen. Die enorme Sogwirkung vorbeifahrender Züge werde oft unterschätzt. Laut Dietmute Graf bietet die Odeg für Grundschüler ein Training zum richtigen Verhalten auf Bahnsteigen an.

Der verunglückte Rentner schlug gegen die Waggons und wurde zurück auf den Bahnsteig geschleudert. Ein Augenzeuge wollte noch Erste Hilfe leisten, doch dafür war es schon zu spät.

Von Frank Pawlowski