Das Schätzchen der Ruhlsdorfer Feuerwehrkameraden ist eine Handdruckspritze, eine echte Koebe. So wird sie auch liebevoll genannt. Gebaut wurde sie in der Fabrik von Hermann Koebe in Luckenwalde. Inzwischen hat sie gut 100 Jahre auf dem Buckel, vielleicht auch mehr.

Fachpersonal gab es schon damals

Ursprünglich war es üblich, die Brände mit Wassereimern zu löschen. Die ersten Handdruckspritzen wurden um das Jahr 1600 gebaut, sie waren sehr primitiv und nicht immer einsatzfähig. Mit ihnen versuchte man, ein Übergreifen des Feuers auf brandgefährdete Objekte zu verhindern, die mit Wassereimer schwer zu erreichen waren. Von der Funktionstüchtigkeit der Feuerspritzen hing viel ab, deshalb mussten sie schon damals von „Fachpersonal“ regelmäßig überprüft werden.

Ruhlsdorfer Schätzchen wurde zur Gründung angeschafft

Die Spritzen waren tragbar oder mit Rädern ausgestattet, sie konnten also von Menschenhand oder mit Pferden bewegt werden. So auch die Koebe aus Ruhlsdorf. „Das Schätzchen ist wahrscheinlich zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr im Jahr 1927 angeschafft worden“, erzählt Ortswehrführer Thomas Fricke. Genaueres weiß er nicht. „Sie fasst um die 150 Liter. Um den Nachschub an Wasser bei einem Brand zu sichern, mussten die Dorfbewohner eine Kette bilden und mit Wassereimern den Tank ständig nachfüllen.“

Musealer Hingucker bei Dorffesten in Nuthe-Urstromtal

Allerdings konnte man mit der Koebe auch Wasser aus einem Brunnen pumpen – insofern es einen solchen gab. „Das bedeutete absolute Manpower, der Gebrauch des Gerätes war sehr kraftintensiv“, sagt Fricke. Und er muss es wissen, denn die Koebe-Handdruckspritze ist bis heute voll einsatzfähig. Natürlich wird sie nicht mehr bei einem Brand hinzugezogen. Als musealer Hingucker bei Dorffesten, Jubiläen oder anderen Events wird sie jedoch gern präsentiert. „Im Jahr 1992 wurde sie von Kameraden noch einmal komplett aufgearbeitet. Daher ist sie noch heute unser ganzer Stolz“, sagt der Ortswehrführer.

Ruhlsdorfer Kameraden zeigten Spritze in Aktion

Bei den Veranstaltungen wird sie jedoch nicht nur dargeboten, sondern darf auch ausprobiert werden. So können sich die Besucher besser vorstellen, wie schwer es zu früheren Zeiten war, ein Feuer zu löschen. „Zum 80. Jährigen Bestehen unserer Feuerwehr wurde die Koebe mit einen Pferdegespann durch das Dorf gezogen. Auf dem Dorfplatz vor der Kirche hatten die älteren Kameraden ein Papphaus aufgebaut und setzten es dann in Brand. Das Feuer wurde dann mit der Handdruckspritze gelöscht“, erinnert er sich. Das war ein Spektakel, das für die Gäste sicher lange in Erinnerung bleibt.

Untergebracht in Ruhlsdorfer Scheune

Um das Schätzchen noch lange bei derartigen Events präsentieren zu können, wird es sicher und trocken in einer privaten Scheune in Ruhlsdorf untergebracht. „Wenn es das nächste Fest im Dorf gibt, wird die Koebe sicher wieder mit dabei sein“, hofft Fricke.

