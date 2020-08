Heidesee

Zu einem Brand in Heidesee kam es in der Nacht zu Donnerstag. Dort stand ein Bungalow vollständig in Flammen. Ein Mensch wurde leblos im Bungalow aufgefunden. Am Donnerstag hat die Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit Brandermittlern die Arbeit aufgenommen, um die Ursache und die Identität des Verstorbenen zu klären. Der Tote ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der 54-jährige Pächter.

Von MAZonline